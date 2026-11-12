L’obiettivo è evitare che il rincaro dei materiali bruci i fondi già stanziati e blocchi di nuovo i cantieri. È questo il nodo principale affrontato lo scorso 10 novembre al Comune dove una delegazione numerosa dell’associazione “Casa della Comunità Siderno” ha incontrato la sindaca Maria Teresa Fragomeni per fare il punto sui lavori di completamento della struttura sanitaria.

Il problema è tutto nei tempi della burocrazia. Il progetto esecutivo è stato validato alla fine dello scorso maggio, ma a distanza di quasi sei mesi il bando di gara per affidare i lavori non è stato ancora pubblicato. Un ritardo che preoccupa non poco il comitato civico e l'amministrazione: sul piatto ci sono 9 milioni e 760 mila euro, una somma stanziata ormai tredici anni fa e già ridimensionata nei fatti, visto che basterà a completare solo una parte dell’immobile, a cominciare dal rifacimento del tetto. Senza una gara d'appalto in tempi stretti, il rischio concreto è che quel budget diventi insufficiente a coprire i costi attuali delle opere previste.

Nel corso del confronto si è poi aperto il capitolo dei servizi. Sul tavolo è finita la questione del Consultorio Familiare, per il quale si punta a una riapertura rapida, fissando come orizzonte il primo trimestre del 2027. Allo stato attuale, va detto, la Casa della Comunità garantisce già gran parte delle prestazioni previste per un presidio Hub – dall’Aggregazione Funzionale Territoriale dei medici di base alle visite specialistiche, fino alla mammografia – grazie al lavoro portato avanti negli ultimi anni in sinergia tra il Comune, la precedente direzione generale dell’Asp di Reggio Calabria e lo stesso comitato cittadino. Tuttavia, molti ambulatori continuano a operare in locali datati, che hanno urgente bisogno di una ristrutturazione radicale.

Per fare chiarezza sullo stato dell’arte e condividere con la popolazione le prossime mosse, l’associazione e la prima cittadina hanno già fissato un appuntamento pubblico: l’incontro con i cittadini è in programma per domenica 22 novembre, alle ore 11, nella sala consiliare del Comune di Siderno.