Il servizio, operativo da oggi in via degli Abeti con apertura tutti i giorni, rafforza l'assistenza sanitaria per residenti e turisti durante la stagione estiva
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Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte informa che, per garantire l'assistenza sanitaria ai numerosi turisti presenti sul territorio durante la stagione estiva, è stata attivata la Guardia Medica Turistica a Gambarie d'Aspromonte. Il servizio è stato reso possibile grazie all'impegno del sindaco Francesco Malara, del direttore facente funzioni dell'Assistenza Sanitaria di Base e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.
Nonostante le difficoltà legate alla carenza di personale medico, il presidio sarà operativo da oggi, 6 agosto, fino al 13 settembre 2026.
La Guardia Medica Turistica sarà attiva tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:30, presso la postazione di via degli Abeti, accanto alla biglietteria degli impianti di risalita.
L'attivazione del servizio rappresenta un importante passo avanti per la tutela della salute di cittadini e visitatori, contribuendo al tempo stesso al rafforzamento dell'offerta turistica di Gambarie.