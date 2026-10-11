FP CGIL, UIL FP, FIALS e Coordinamento RSU ringraziano la commissaria per lo sblocco dei DEP, fermi dal 2016, e degli incarichi professionali, attesi dal 2012. Ora la richiesta di superare il commissariamento e nominare un direttore generale

FP CGIL, UIL FP, FIALS e il Coordinamento delle RSU del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi–Melacrino–Morelli esprimono un sentito ringraziamento alla Commissaria Tiziana Frittelli e a tutti i suoi collaboratori per il lavoro svolto finora. In particolare, riconoscono il valore dell’impegno che ha consentito di avviare e portare a termine le procedure relative ai Differenziali Economici Professionali (DEP) e agli Incarichi Organizzativi e Professionali nel corso del 2026.

«Si tratta di risultati attesi da molti anni dalle lavoratrici e dai lavoratori del GOM. Le procedure per i DEP, un tempo conosciuti come fasce economiche, non venivano avviate dal 2016; quelle per gli incarichi organizzativi e professionali erano ferme addirittura dal 2012. Dare seguito a questi percorsi ha significato riconoscere competenze, responsabilità e impegno quotidiano del personale».

Il risultato, tuttavia, non riguarda soltanto la valorizzazione delle professionalità. «Gli incarichi hanno contribuito a ridisegnare la struttura organizzativa dell’ospedale, ponendo le basi per un GOM più moderno e all’avanguardia, capace di rispondere con maggiore efficacia alle esigenze dei lavoratori e dei cittadini. Riconoscendo, anche alle ns latitudini, quanto il CCNL prevede ovunque ormai da anni».

«Alla Commissaria Frittelli, in primo luogo, ed a tutta la sua équipe, che ha lavorato con impegno anche sotto forte pressione per raggiungere questi obiettivi, va il nostro sincero apprezzamento», dichiarano FP CGIL, UIL FP, FIALS e il Coordinamento delle RSU. «Dopo anni di attesa, l’avvio e la conclusione di queste procedure rappresentano un segnale concreto di attenzione verso il personale e verso il futuro dell’ospedale reggino».

Tanto lavoro è stato fatto e di sicuro tante criticità sono ancora da risolvere, ma la strada tracciata non può che definirci soddisfatti. Secondo le organizzazioni sindacali e il Coordinamento delle RSU, per poter proseguire con questo percorso virtuoso, ed affrontare le ulteriori problematiche del GOM, risulta necessaria una fuoriuscita dal Commissariamento con una definitiva indicazione di un Direttore Generale, come in tutte le altre province calabresi, auspicandoci che venga data continuità gestionale.

Sarebbe un riconoscimento del lavoro svolto per il percorso di valorizzazione del personale e di rinnovamento organizzativo avviato nell’azienda.