«Ventuno (21) i trapianti di rene eseguiti al Gom finora e con successo: 17 con organo da donatore cadavere e 4 con organi da donatore vivente, l’ultimo appena ieri.

Merito – dichiara Maria Larosa per Aned Calabria – del direttore ed equipe Vincenzo Panuccio, attivissimo organizzatore e responsabile scientifico del congresso “Innovazione, Integrazione e Precisione nella Pratica Nefrologica”. Un merito avvalorato dal prestigioso riconoscimento di AIRA (Anziani Italia Rete Associativa) in occasione della XII edizione del Longevity Day Italia per il costante impegno profuso a favore delle persone e della società, riconoscendone il percorso professionale, la dedizione alla cura, alla ricerca e alla promozione della salute.

Ecco gli altri numeri della gestione nefrologica parlano da soli:

150 attualmente i dializzati cronici in gestione;

10 mediamente i dializzati incidenti giornalieri tra acuti e ricoverati nelle corsie dell’hub;

decine di trapiantandi in preparazione ormai unico centro trapianto in Calabria;

400 i trapiantati in follow up;

un centinaio i pazienti con rene policistico in cura presso ambulatorio specialistico dedicato.

1/1350 è il rapporto dializzati/cittadinanza al di sopra di media nazionale (1/1200).

Il rene è il crocevia del corpo umano dove confluiscono le esigenze di cura di tutte le altre patologie. La migliore cura per i dializzati – dove possibile - è il trapianto. I nefrologi sono la figura principe nella trapiantologia, in quanto artefici prima della individuazione e della preparazione dei pazienti e, successivamente, con il follow up artefici della qualità di vita degli stessi.

I pazienti calabresi in follow up sono oltre mille.

Il Convegno sulla donazione organi a Reggio - Aned ha presentato come testimonial il socio Vincenzo Battista, primo trapiantato renale al GOM nel giugno 1996, esempio indiscusso della efficienza della nefrologia reggina.

A tutti i nefrologi e infermieri calabresi va il ns plauso per il costante impegno profuso a favore dei nefropatici», conclude Maria Larosa per Aned Calabria.