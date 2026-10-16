La U.O.C. Malattie Infettive del G.O.M., diretta dal Dr. Alfredo Kunkar, ha dato un importante contributo allo studio scientifico nazionale denominato ITACA (Italian advances on carbapenem-resistant Acinetobacter). Si tratta di una delle più rilevanti ricerche prospettiche condotte in Italia sulle infezioni del sangue (sepsi) causate dal batterio Acinetobacter baumannii, un microrganismo altamente resistente agli antibiotici principali (i carbapenemi).

La ricerca, diretta dal Prof. Alessandro Russo dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, ha visto la collaborazione di 52 centri ospedalieri italiani e ha raccolto e analizzato i dati relativi a circa 400 pazienti.

I risultati dell'indagine, per il loro elevato valore scientifico, sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista internazionale del Regno Unito "Journal of Infection", all'interno dell'articolo dal titolo "Predictors of mortality and therapeutic efficacy in carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii bacteremia".

La partecipazione attiva dell'Unità Operativa di Malattie Infettive testimonia il ruolo del reparto e dell'G.O.M. di Reggio Calabria nelle più prestigiose reti di ricerca nazionali, a conferma di un costante impegno scientifico volto a migliorare la cura dei pazienti e a contrastare la complessa sfida globale delle infezioni da batteri antibiotico-resistenti.