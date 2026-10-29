La vaccinazione antinfluenzale diventa un'occasione per sensibilizzare sull'importanza della tutela della salute. Un esempio che richiama il ruolo delle istituzioni e dei presìdi sanitari sul territorio

C'è un messaggio che vale più di tante campagne di sensibilizzazione e che, qualche volta, passa attraverso un gesto semplice e quotidiano. Come quello del Prefetto di Reggio Calabria, che ha scelto una farmacia cittadina per sottoporsi alla vaccinazione contro l'influenza stagionale.

Un appuntamento ordinario, raccontato sui social dalla stessa farmacia, che assume un significato particolare proprio per il ruolo istituzionale di chi ha deciso di dare il buon esempio. «La prevenzione è un impegno di tutti», si legge nel post, che sottolinea il valore della responsabilità individuale nella tutela della salute pubblica.

Con l'arrivo della stagione più fredda, la vaccinazione antinfluenzale torna al centro dell'attenzione, soprattutto per la protezione delle persone più fragili e maggiormente esposte alle complicanze del virus. Le farmacie rappresentano ormai un importante presidio sanitario di prossimità, luoghi nei quali la prevenzione diventa più accessibile e si inserisce nella quotidianità dei cittadini.

E così, da una farmacia reggina, arriva un piccolo ma significativo invito a prendersi cura della propria salute e di quella degli altri. Perché la prevenzione comincia anche dall'esempio di chi rappresenta le istituzioni.