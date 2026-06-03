A sottolinearne il valore è il consigliere comunale con delega alla Sanità, che ha espresso «grande soddisfazione» per il risultato raggiunto, ricordando di aver seguito fin dall’inizio il percorso che ha portato all’attivazione dell’AFT attraverso un costante confronto con i vertici dell’Azienda sanitaria provinciale, con il direttore del Distretto Tirrenico dell’ASP, dottor Barillaro, e con i medici di medicina generale del territorio.

«Ho messo a disposizione la mia delega per favorire l’individuazione di una soluzione concreta che consentisse l’attivazione dell’AFT nel più breve tempo possibile», ha dichiarato, evidenziando come, dopo numerosi incontri e sopralluoghi, sia stata individuata come sede la struttura ospedaliera cittadina.

Una scelta ritenuta strategica perché permetterà una migliore gestione dei codici bianchi e contribuirà ad alleggerire il carico del Pronto soccorso, garantendo ai cittadini risposte più rapide e appropriate.

Nel percorso che ha portato all’apertura del servizio, viene evidenziato anche il ruolo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Aldo Scarcella, che ha seguito le varie fasi del progetto sostenendo le interlocuzioni istituzionali necessarie alla sua realizzazione. Durante l’inaugurazione, il primo cittadino ha definito l’AFT «un risultato concreto della collaborazione tra istituzioni e territorio», ribadendo l’impegno dell’amministrazione nel rafforzare i servizi sanitari locali.

L’attenzione è ora rivolta ai prossimi obiettivi. Tra questi, l’attivazione del triage del Pronto soccorso, già previsto ma non ancora operativo, che consentirebbe una migliore comunicazione con le famiglie e una gestione più ordinata delle attese.

Tra le priorità indicate anche la nascita di un’AFT pediatrica. L’auspicio è che si possa giungere presto a un accordo tra Regione e organizzazioni sindacali dei pediatri per attivare un servizio dedicato ai più piccoli, rafforzando l’assistenza e la prevenzione sul territorio.

«L’inaugurazione di oggi dimostra che quando si lavora con determinazione e collaborazione istituzionale, i risultati arrivano», è stato ribadito al termine della cerimonia, con l’impegno a proseguire nel percorso di potenziamento dei servizi sanitari a beneficio dell’intera area della Piana.