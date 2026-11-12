Al presidio "Riuniti" sono state ufficialmente inaugurate le nuove sale operatorie. Un investimento ad alta tecnologia che potenzia l'offerta chirurgica del territorio e libera spazi strategici per l'ampliamento del Pronto Soccorso

Un passo in avanti determinante per la sanità calabrese e per la tutela della salute visiva dei cittadini. Presso il presidio ospedaliero “Riuniti” del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria è stato inaugurato il nuovo blocco operatorio dedicato all’Unità Operativa Complessa di Oculistica. L'intervento di riqualificazione, che ha interessato il Corpo F del padiglione ex blocco chirurgico, mette a disposizione della comunità strutture d'avanguardia ideate per rispondere alla crescente domanda di interventi ad altissima complessità.

Un'infrastruttura tecnologica di circa 345 metri quadri

I lavori di ristrutturazione hanno consentito la realizzazione di un’area ad alta specializzazione di circa 345 metri quadrati, all'interno della quale sono state allestite due moderne sale interventistiche. L'opera è stata supportata da un profondo rinnovamento impiantistico: per garantire i rigorosi standard microclimatici e di ricambio d'aria necessari alle attività chirurgiche oculari, sono stati installati due gruppi frigoriferi, due Unità di Trattamento Aria (U.T.A.) e un nuovo impianto aeraulico dedicato.

Contestualmente, le sale sono state dotate di un impianto avanzato per la distribuzione dei gas medicali, in grado di erogare in modo capillare aria, ossigeno, vuoto, aria tecnica e protossido, assicurando inoltre il corretto sistema di evacuazione dei gas anestetici.

Le dichiarazioni del Commissario Straordinario Tiziana Frittelli

L'inaugurazione si colloca all'interno di una più ampia strategia di riorganizzazione logistica e strutturale dell'azienda ospedaliera reggina.

«Prima di tutto ci tengo a ringraziare il prof. Franco Livio, un professionista di grande livello, al quale si è da poco affiancata la dirigente medico dott.ssa Simona Basile», ha esordito il Commissario Straordinario del GOM.

«Questo intervento – ha proseguito il Commissario Frittelli – si inserisce in un quadro più ampio di riprogrammazione degli spazi ospedalieri: dopo aver realizzato le sale operatorie della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia e le sale angiografiche, riqualificato quelle chirurgiche, oggi presentiamo le nuove sale operatorie dell’Oculistica».

Un passaggio strategico che porta benefici diretti anche all'emergenza-urgenza. «Abbiamo liberato le vecchie sale oculistiche, limitrofe al P. S., per creare la nuova area Holding che possa rendere più accogliente e confortevole lo stesso, al momento stiamo lavorando al rifacimento della facciata, anche in vista delle imminenti Next Gen ATP Finals. La nostra mission non cambia: vogliamo costruire un Ospedale sempre più fruibile per i cittadini», ha concluso la dottoressa Frittelli.

Il Prof. Livio Franco: «Garantiamo procedure complesse ed evitiamo la migrazione sanitaria»

Le nuove tecnologie installate e il potenziamento dell'organico con l'arrivo della dottoressa Simona Basile consentiranno alla struttura reggina di affrontare con maggiore efficienza interventi chirurgici ad elevata complessità, abbattendo la necessità per i pazienti calabresi di intraprendere i dolorosi e costosi "viaggi della speranza" verso i centri del Nord Italia.

Accogliendo con gratitudine l'attivazione della nuova struttura, il primario dell'U.O.C. di Oculistica, prof. Livio Franco, ha sottolineato l'importanza del traguardo raggiunto: «Quest’intervento ci dota di strumentazioni e sale operatorie di nuova generazione che ci consentiranno di effettuare interventi più sofisticati e complessi. Oggi siamo quindi in grado di garantire procedure per le quali un tempo i pazienti si rivolgevano altrove».

Con l'entrata in funzione delle nuove sale operatorie del Corpo F, il GOM di Reggio Calabria consolida così il proprio ruolo di polo sanitario d'eccellenza, coniugando innovazione tecnologica, efficienza organizzativa e centralità del paziente.