La chiusura del centro privato San Giorgio a Pellaro e l'avvio dei turni notturni al GOM fino alle due di notte hanno scatenato la dura protesta dei malati nefropatici reggini. In una toccante lettera aperta, il paziente Adriano Caridi denuncia l'insostenibilità fisica dei trattamenti tardo-serali e chiede interventi immediati alle istituzioni e alle associazioni di categoria

La crisi dell'assistenza nefrologica nell'area metropolitana di Reggio Calabria ha raggiunto il punto di massima tensione in seguito all'improvvisa sospensione delle attività del Centro Dialisi "San Giorgio" a Pellaro. La struttura privata, che per oltre due anni e mezzo aveva garantito le terapie a circa 36 pazienti cronici in attesa di un accreditamento regionale mai perfezionatosi, ha interrotto i servizi lasciando decine di famiglie in un grave stato di incertezza. Il rifiuto dei malati di accettare il trasferimento verso le sedi periferiche di Scilla o Melito di Porto Salvo, uno spostamento ritenuto rischioso e gravoso per persone anziane e debilitate, ha spinto una trentina di pazienti a protestare direttamente presso il Pronto Soccorso del Grande Ospedale Metropolitano. Per gestire l'emergenza ed evitare l'interruzione delle cure salvavita, la direzione sanitaria del GOM ha attivato un turno straordinario di dialisi notturna, collocato tra le nove di sera e le due del mattino.

Il provvedimento ha riacceso il dibattito sulla programmazione sanitaria calabrese, incrociando l'approvazione regionale di dieci nuovi posti rene per l'ASP di Reggio Calabria e il mai completato progetto del 2018 per un polo pubblico presso l'ex INAM. La misura tampone ha inoltre spaccato le associazioni di tutela: mentre l'ANED ha difeso la dialisi notturna come scelta transitoria indispensabile per non lasciare nessuno privo di terapia, altre realtà locali ne hanno sottolineato l'incompatibilità con lo stato di salute di pazienti ad alto rischio.

In questo scenario si inserisce la ferma presa di posizione e testimonianza di Adriano Caridi, paziente affetto da rene policistico allo stadio terminale, che ha indirizzato una drammatica lettera aperta ai vertici dell'ANED per denunciare le condizioni di vita a cui sono sottoposti i dializzati. Ricordando i pericoli del pendolarismo post-trattamento, Caridi spiega che «non è bello mettersi al volante tre volte alla settimana, su una strada trafficata e tristemente nota per gli incidenti, dopo che ti hanno "tirato" 3-4 litri di sangue e sei rimasto immobile per quattro ore su un letto», evidenziando come la stanchezza e il calo di vista rendano ogni tragitto un azzardo per la propria incolumità.

Dopo aver difeso la scelta di essersi rivolto a una struttura privata accreditabile per esigenze cliniche di alto livello, l'ex imprenditore reggino ha rivendicato il diritto fondamentale a ricevere cure adeguate e trasparenti dal Servizio Sanitario Nazionale, sottolineando come «da cittadino, professionista e imprenditore, ho sottoscritto con l'INPS e lo Stato italiano un patto di assistenza e previdenza al quale ho contribuito per 55 anni» e che, giunto alla vecchiaia e alla fragilità, pretende che tale patto venga onorato senza scuse pretestuose o rinvii burocratici.

Il punto centrale della lettera riguarda l'impatto devastante dei turni serali e notturni sulla salute psicofisica dei malati. Caridi usa parole prive di mediazione per descrivere la sofferenza quotidiana, affermando che «la dialisi notturna ci sta uccidendo lentamente. Si svolge durante quello che dovrebbe essere il nostro momento fisiologico di riposo, proprio nel momento più difficile per noi anziani», esponendo i pazienti a uno stato quasi precomatoso al rientro a casa. Rifiutando l'idea che gli anziani debbano attendere tempi tecnici lunghi per l'adeguamento delle strutture pubbliche, il paziente conclude ribadendo che «noi malati non siamo pedine da bruciare su una scacchiera, ma persone che hanno urgente bisogno di una soluzione immediata, civile e adeguata alle nostre condizioni», lanciando un'accorata provocazione finale all'associazione di rappresentanza: «Come, quando e dove l'ANED pensa di risolvere il nostro problema, prima che noi si sia tutti morti?».

La vicenda di Reggio Calabria rimane così un simbolo aperto della drammatica ricerca di equilibrio tra la rigidità delle procedure amministrative e la tutela prioritaria della dignità e della vita dei pazienti cronici.