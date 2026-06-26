La mamma, originaria della Costa d'Avorio, ha dato alla luce due maschietti e una femminuccia, raggiungendo così il traguardo personale di sette figli

Questa mattina, presso l'Uoc di Ostetricia e ginecologia del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, è stato portato a termine con successo un parto trigemellare mediante taglio cesareo: un evento, rileva l'Azienda ospedaliera, raro nella pratica ostetrica, reso ancor più significativo dalla natura spontanea della gravidanza, tricoriale e triamniotica. La mamma, originaria della Costa d'Avorio, ha dato alla luce due maschietti e una femminuccia, raggiungendo così il traguardo personale di sette figli. La paziente è stata seguita presso l'ambulatorio di gravidanza a rischio dell'Uoc diretta da Stefano Palomba.

Il taglio cesareo è stato eseguito dall'équipe ostetrico ginecologica composta da Stefano Palomba, da Tarcisio Servello e dalla dr.ssa Laura Carbone, con il supporto dell'anestesista Giovanna Costantino e dell'ostetrica Giovanna Romeo. Determinante, fin dai primi istanti di vita dei tre neonati, il contributo della Uoc di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale, coordinata dalla dr.ssa Isabella Mondello, che ha assicurato un'assistenza altamente specializzata nell'ambito di una gestione integrata, multiprofessionale e perfettamente coordinata.

«Sebbene le gravidanze multiple siano oggi più frequenti rispetto al passato, soprattutto per l'aumento del ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita – afferma Palomba - una gravidanza trigemellare spontanea tricoriale triamniotica resta un evento raro. La positiva conclusione del parto rappresenta un importante risultato clinico e organizzativo, reso possibile dall'esperienza dell'équipe ostetrico ginecologica, anestesiologica e neonatologica».