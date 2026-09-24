L’accordo tra sanità territoriale e terzo settore è stato firmato dalla direttrice generale Maddalena Berardi e dal vicepresidente delegato dell'associazione Vito Crea

Si è svolta ieri, presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, la sigla ufficiale dell’atto integrativo al “Protocollo d'Intesa Etico-Solidale”. Il documento formalizza l’ingresso operativo dell'Associazione Con.Te.Sto. Aps di Bovalino nella rete territoriale delle Case della Comunità, con specifico inserimento all'interno delle attività e dei tavoli del Coordinamento del Distretto Sanitario della Locride.

L'accordo è stato sottoscritto dalla direttrice generale dell'asp Maddalena Berardi e dal vicepresidente delegato dell'associazione, Vito Crea. L’iniziativa recepisce la deliberazione n. 855 del 21/08/2026, integrando a tutti gli effetti l’elenco dei soggetti del Terzo Settore idonei a collaborare attivamente per la promozione della partecipazione civica e della co-programmazione dei servizi sanitari di prossimità.

Vito Crea: un baluardo di esperienza al servizio del territorio

Il referente operativo per il territorio sarà il Vicepresidente dell'associazione Vito Crea, storico baluardo calabrese per i diritti e l’integrazione delle disabilità e del neurosviluppo. Già noto nel panorama regionale e nazionale come figura di riferimento nella tutela delle famiglie, Crea unisce all'esperienza decennale nei tavoli ministeriali e regionali di co-progettazione una storica attività sul campo. Presidente e fondatore dell'Associazione Adda, si è distinto negli anni per le battaglie a salvaguardia dei servizi essenziali del Centro di Recupero Neurologico di Locri e per il decisivo stimolo all'adozione delle Linee Guida Uvm (Unità de Valutazione Multidimensionale) da parte dell'Asp, necessarie per garantire il passaggio dal vincolo burocratico al reale Progetto di Vita dei pazienti fragili. Componente attivo della Consulta per la Salute Mentale dell'Asp reggina, Crea guiderà i servizi di Con.Te.Sto. Aps coniugando la spinta civica con una rigorosa visione scientifico-assistenziale.

Le competenze e le attività proposte da Con.Te.Sto. Aps

Iscritta al Runts e attiva nella tutela socio-sanitaria e nell'inclusione delle persone con autismo, disturbi dello sviluppo e disabilità intellettive e relazionali, l'associazione metterà a disposizione gratuita della comunità della Locride una serie di servizi stabili e strutturati:

Sportello di Ascolto, Orientamento e Advocacy: un punto di accoglienza e supporto informativo all'interno delle Case della Comunità per facilitare il raccordo tra le famiglie e le istituzioni sanitarie.

Collaborazione per l'Età Evolutiva: attivazione di sinergie con l'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile per promuovere campagne informative sulla diagnosi precoce.

Percorsi Assistenziali e Salute Mentale: presenza attiva nei tavoli distrettuali per la mappatura dei bisogni e la co-progettazione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (Ppdta) d'area psichiatrica ed evolutiva.

Facilitazione all'Accesso Digitale: attività di tutoraggio per l'utilizzo dei servizi telematici sanitari a beneficio di pazienti cronici, soggetti fragili o famiglie in condizione di marginalità.

Con questa firma si consolida l’applicazione reale del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, garantendo alle famiglie della Locride un apporto specialistico volto a migliorare l'autonomia delle persone con disabilità nel pieno rispetto della trasparenza e della dignità individuale.

Per il consiglio Direttivo-Dottoressa Daniela Molinaro-Presidente Con.Te.Sto Aps.