L’AVIS Comunale di Reggio Calabria ODV rinnova il proprio impegno a favore della solidarietà e della salute pubblica promuovendo una nuova giornata dedicata alla donazione del sangue, in programma domenica 7 giugno 2026.

La raccolta si svolgerà dalle ore 8:00 alle 11:00 nel cortile della Curia Arcivescovile, in via Monsignor Giovanni Ferro 24, offrendo ai cittadini l’opportunità di compiere un gesto semplice ma di straordinaria importanza.

L’iniziativa assume un valore ancora più significativo alla luce della crescente necessità di sangue e di emocomponenti registrata dal Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. L’aumento delle attività sanitarie e dei pazienti che necessitano di cure, interventi chirurgici e terapie salvavita rende infatti fondamentale garantire una disponibilità costante di sangue.

Per questo motivo l’AVIS rivolge un appello a tutti coloro che godono di buona salute, invitandoli a partecipare all’iniziativa.