Il Dott. Boris Nassera: «Importante condivisione delle conoscenze»
Tutti gli articoli di Sanità
PHOTO
Continua il successo della Rete dei Talenti calabresi per la Sanità promossa dall’europarlamentare Giusi Princi. Anche nel periodo estivo, il network dedicato al censimento e alla valorizzazione dei professionisti sanitari di origini calabresi che operano fuori regione ha registrato numerose adesioni, avvicinandosi sempre di più ai 500 professionisti coinvolti. Non solo: la Rete continua a ricevere il convinto e aperto sostegno da parte di qualificati professionisti del settore sanitario che, attraverso mail, messaggi e video pubblicati sui social, ne riconoscono il valore strategico e la portata innovativa.
Al network hanno aderito professionisti sanitari con oltre 160 specializzazioni diverse, tra le quali cardiologia, urologia, biologia molecolare, genetica medica, gastroenterologia, ortopedia, neurologia e neuroscienze, neuropsichiatria infantile, oncologia, dermatologia, ginecologia e ostetricia, pediatria e altro.
Tra gli iscritti alla Rete dei Talenti calabresi per la Sanità, affermati professionisti che operano in prestigiose realtà ospedaliere e centri di ricerca in Italia e all’estero, come in Lombardia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Svizzera, Germania, Stati Uniti, Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Egitto, Regno Unito e Irlanda.