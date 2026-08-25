Continua il successo della Rete dei Talenti calabresi per la Sanità promossa dall’europarlamentare Giusi Princi. Anche nel periodo estivo, il network dedicato al censimento e alla valorizzazione dei professionisti sanitari di origini calabresi che operano fuori regione ha registrato numerose adesioni, avvicinandosi sempre di più ai 500 professionisti coinvolti. Non solo: la Rete continua a ricevere il convinto e aperto sostegno da parte di qualificati professionisti del settore sanitario che, attraverso mail, messaggi e video pubblicati sui social, ne riconoscono il valore strategico e la portata innovativa.

Al network hanno aderito professionisti sanitari con oltre 160 specializzazioni diverse, tra le quali cardiologia, urologia, biologia molecolare, genetica medica, gastroenterologia, ortopedia, neurologia e neuroscienze, neuropsichiatria infantile, oncologia, dermatologia, ginecologia e ostetricia, pediatria e altro.

Tra gli iscritti alla Rete dei Talenti calabresi per la Sanità, affermati professionisti che operano in prestigiose realtà ospedaliere e centri di ricerca in Italia e all’estero, come in Lombardia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Svizzera, Germania, Stati Uniti, Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Egitto, Regno Unito e Irlanda.