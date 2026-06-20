Il servizio sarà operativo dal 1° agosto al 13 settembre 2026. L’amministrazione comunale chiede ai medici di aderire al bando dell’Asp e ribadisce la necessità di un Punto di Primo Intervento H24

L’Amministrazione Comunale di Scilla informa la cittadinanza e i gentili ospiti che, anche per la stagione estiva 2026, l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Reggio Calabria ha indetto l’avviso per l’attivazione del servizio di Guardia Medica Turistica presso la nostra località.

Il servizio sarà operativo nel periodo compreso tra il 1° agosto 2026 e il 13 settembre 2026, garantendo una copertura ulteriore di 42 ore settimanali.

La presenza della Guardia Medica Turistica rappresenta un presidio fondamentale per garantire la sicurezza sanitaria e la tranquillità di chi sceglie Scilla come meta per le proprie vacanze, oltre che un supporto per i residenti. Tuttavia, questa Amministrazione tiene a ribadire con forza che tale servizio, pur prezioso, non può essere considerato la soluzione definitiva alle esigenze del territorio.

Continueremo a perseguire con determinazione, presso tutte le sedi competenti, la necessità di istituire un Punto di Primo Intervento H24 o un Pronto Soccorso stabile. Scilla e i comuni limitrofi costituiscono un bacino demografico e turistico estremamente ampio che necessita di risposte sanitarie d’urgenza strutturate e costanti, capaci di andare oltre la stagionalità.

Appello ai Medici.

Affinché il servizio di Guardia Medica Turistica sia effettivamente garantito è necessaria la partecipazione dei professionisti al bando pubblico. Rivolgiamo pertanto un accorato appello ai medici (titolari, iscritti in graduatoria, specializzandi e abilitati) affinché rispondano all'avviso dell'ASP, offrendo la propria professionalità per contribuire attivamente alla salute della nostra comunità in un periodo di massima affluenza.

Dettagli dell’Avviso e Modalità di Partecipazione, in base a quanto comunicato dall'ASP di Reggio Calabria (U.O. Gestione Giuridica ed Economica Personale Convenzionato):

Destinatari: Medici titolari di assistenza primaria, medici in graduatoria regionale, medici con titolo di formazione specifica o iscritti al corso di formazione, medici abilitati post 1994 e medici iscritti a corsi di specializzazione.

Termine presentazione domanda: La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio dell’ASP.

Modalità di invio: Esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: grupersonaleconvenzionato.asprc@certificatamail.it.

Oggetto della PEC: Deve obbligatoriamente indicare: «Avviso/Guardia Medica Turistica 2026 seguito dal Cognome e Nome».

Documentazione: La domanda deve essere inviata in formato PDF, sottoscritta con firma digitale o autografa (corredata da documento di identità).

L'Amministrazione Comunale resta a disposizione per ogni ulteriore informazione e ringrazia anticipatamente i medici che, con il loro impegno, permetteranno l'attivazione di questo importante servizio per Scilla.