Il 9 giugno a Bruxelles confronto tra medici, istituzioni e rappresentanti europei per promuovere screening precoci e strategie contro una patologia cardiaca genetica che può causare morte improvvisa

«La tutela della salute dei nostri giovani e la prevenzione delle malattie cardiovascolari genetiche devono diventare una priorità assoluta per le istituzioni europee e nazionali. È fondamentale definire percorsi specifici di screening e prevenzione per la popolazione italiana, colpita da patologie silenziose come la sindrome di Brugada». Lo dichiara in una nota l'eurodeputato di Fratelli d'Italia - Gruppo ECR, On. Denis Nesci, annunciando l'evento dal titolo “Cuori di giovani, vite da proteggere: la sfida della sindrome di Brugada in Italia”, che si terrà il prossimo 9 giugno alle ore 17:00 presso la Sala Spaak 1C51 del Parlamento Europeo a Bruxelles.

«L'obiettivo di questo incontro – spiega Nesci – è accendere i riflettori su una patologia cardiaca ereditaria che può causare la morte improvvisa in soggetti giovani e apparentemente sani. Vogliamo unire la voce della scienza e quella della politica per promuovere protocolli di screening precoce più efficaci e accessibili».Il dibattito, guidato dall'On. Nesci, vedrà un importante confronto tra il mondo della ricerca scientifica, della sanità territoriale e delle istituzioni europee. Il tavolo dei relatori si aprirà con i contributi accademici e clinici del Prof. Sandro Gelsomino, del Dipartimento di Chirurgia Cardiotoracica e Istituto di Ricerca Cardiovascolare della Maastricht University, e del Dott. Carmelo Massimiliano Rao, Direttore dell'UOC Cardiologia Utic ed elettrostimolazione del PO Spoke di Polistena (Reggio Calabria).

Il legame con il territorio e le politiche sanitarie locali saranno analizzati grazie agli interventi di Angelo Brutto, Presidente della Commissione Sanità della Regione Calabria, e di Luciana De Francesco, Membro dell'Ufficio di Presidenza della Regione Calabria. Il valore strategico della discussione in chiave comunitaria sarà infine arricchito dalla partecipazione e dal supporto delle europarlamentari On. Maria Teresa Vivaldini e On. Elena Donazzan.L'evento rappresenta un momento di confronto strategico per delineare nuove linee guida di prevenzione, partendo dalle eccellenze mediche e dalle necessità territoriali italiane, per proporre modelli di intervento applicabili a livello europeo.