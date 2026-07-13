La giocata vincente, grazie a un 6 Oro, è stata effettuata in via Maddalena Comandante

Il concorso del 10eLotto di venerdì 10 luglio ha un sorriso alla Calabria. Come riporta Agipronews, infatti, a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da ben 25mila euro grazie a un 6 Oro. La giocata vincente è stata effettuata in via Maddalena Comandante.