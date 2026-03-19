Via libera al Bando Anas con l'obiettivo di facilitare i flussi di merci e rendere più efficienti i collegamenti tra la Calabria e i principali corridoi europei. Il primo cittadino gioiese: «Significa rendere il nostro territorio più competitivo, attrattivo per gli investimenti e capace di generare nuove opportunità occupazionali»

Un’opera il cui obiettivo sarà quello di potenziare l’integrazione del porto di Gioia Tauro con la rete TEN-T (rete transeuropea dei trasporti), facilitando i flussi di merci e rendendo più efficienti i collegamenti tra la Calabria e i principali corridoi europei. Via libera al Bando Anas dal valore complessivo di 98 milioni di euro per la realizzazione del collegamento tra lo scalo gioiese e l’Autostrada del Mediterraneo.

La soddisfazione del sindaco, Simona Scarcella: «Si tratta di un intervento fondamentale, che rafforza il ruolo centrale del porto di Gioia Tauro nel sistema logistico nazionale ed europeo. Migliorare l’accessibilità dell’infrastruttura significa rendere il nostro territorio più competitivo, attrattivo per gli investimenti e capace di generare nuove opportunità occupazionali. Questo risultato è frutto di un lavoro sinergico tra istituzioni e rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il Mezzogiorno. Continueremo a vigilare affinché i tempi vengano rispettati e l’opera sia realizzata con la massima qualità».

L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel sostenere tutte le iniziative che possano contribuire allo sviluppo infrastrutturale e alla crescita economica del territorio.