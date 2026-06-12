Un’esperienza immersiva tra storia, paesaggio, cultura, artigianato e sapori calabresi per valorizzare Gerace come destinazione identitaria, elegante e profondamente mediterranea.

Gerace, giugno — Gerace si prepara a diventare il cuore di un racconto speciale dedicato alla Calabria più autentica. Il 14 e 15 giugno il borgo accoglierà Beppe Convertini, Alma Manera e Fabio Mollo in occasione del VIP Tour Gerace, un progetto di promozione territoriale pensato per valorizzare la bellezza, la memoria e l’identità di uno dei luoghi più suggestivi del Sud Italia. L’iniziativa, coordinata da Pirene Srl, nasce con un obiettivo chiaro: trasformare Gerace in esperienza, immagine e narrazione. Non una semplice visita istituzionale, ma un percorso costruito per far emergere l’anima del borgo attraverso ciò che lo rende unico: il patrimonio storico, il paesaggio affacciato sullo Jonio, la spiritualità dei suoi luoghi, l’artigianato, la cucina calabrese e l’accoglienza della comunità.

Gerace non è soltanto un borgo da visitare. È un luogo che conserva il tempo, lo custodisce nelle pietre, nelle chiese, nei vicoli, nei panorami e nei gesti antichi delle sue tradizioni. Il VIP Tour nasce per raccontare questa identità con un linguaggio contemporaneo, capace di parlare ai media, al pubblico nazionale e alle nuove forme della comunicazione digitale.

A dare voce e volto al progetto saranno tre personalità scelte per la loro complementarità.

Beppe Convertini porterà a Gerace la sua riconoscibilità televisiva e il suo legame con il racconto dell’Italia autentica, dei borghi, delle tradizioni e del turismo culturale. La sua presenza rappresenta un ponte naturale tra il borgo e il grande pubblico.

Alma Manera aggiungerà una dimensione artistica, emotiva e performativa. Con la sua sensibilità scenica e radiofonica, contribuirà a restituire Gerace come luogo da vivere, ascoltare e attraversare, dove ogni piazza, ogni affaccio e ogni percorso diventano parte di una narrazione culturale.

Fabio Mollo, regista e sceneggiatore calabrese, offrirà invece uno sguardo cinematografico e profondamente legato al territorio. La sua presenza rafforza il valore culturale del progetto, trasformando Gerace in immagine, atmosfera e racconto visivo.

Il tour prenderà il via sabato 14 giugno da Palazzo Sant’Anna, dimora storica scelta come luogo di accoglienza degli ospiti. Il primo momento simbolico sarà l’affaccio dal “Balcone sul Mare”, uno dei punti più suggestivi del percorso: una visione che restituisce immediatamente l’identità di Gerace, sospesa tra storia, cielo e Mediterraneo.

Nel pomeriggio, il corteo di benvenuto “A spasso col Conte” accompagnerà gli ospiti nel centro storico, trasformando l’arrivo in un’esperienza scenica e coinvolgente. Al tramonto, il racconto proseguirà da Rosablu con un aperitivo esperienziale tra vini locali, sapori del territorio e ceramiche, in un dialogo naturale tra gusto e artigianato. La serata continuerà con una cena degustazione dedicata alla tradizione calabrese e con una passeggiata emozionale tra vicoli, scorci medievali e luoghi simbolo del borgo.

Domenica 15 giugno il percorso entrerà nel cuore monumentale e spirituale di Gerace con la visita alla Basilica Concattedrale di Santa Maria Assunta, testimonianza straordinaria della memoria religiosa, romanica, bizantina e medievale del borgo. Da qui, l’esperienza si aprirà alle eccellenze locali: il bergamotto, la ceramica, le essenze, i gelsomini, la tessitura tradizionale e i dolci tipici calabresi diventeranno tappe di un racconto sensoriale che unisce cultura materiale, saperi artigiani e identità mediterranea.

Ogni momento del VIP Tour è stato pensato per costruire una narrazione coerente e riconoscibile: dall’accoglienza al paesaggio, dalla Cattedrale agli artigiani, dalla cucina alla memoria storica. Gerace viene raccontata non come cartolina, ma come luogo vivo, capace di generare emozione, contenuto e appartenenza.

La presenza dei tre testimonial offrirà inoltre una significativa opportunità di amplificazione mediatica e digitale. Il loro bacino social aggregato, stimato in circa 300.000 follower, rappresenta un potenziale moltiplicatore reputazionale per il territorio, rafforzato dai contenuti fotografici e video che potranno essere rilanciati dai canali istituzionali, dai partner e dalle attività di comunicazione collegate all’iniziativa.

Con il VIP Tour, Gerace sceglie di raccontarsi attraverso uno sguardo nuovo: elegante, empatico, contemporaneo. Un racconto che parte dalla Calabria più autentica e parla a un pubblico nazionale, restituendo l’immagine di un borgo che non chiede solo di essere visitato, ma di essere vissuto, ricordato e condiviso.