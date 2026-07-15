Promossa e organizzata dall’associazione di impegno sociale “Libellula”, si articolerà in due serate, sabato 18 e domenica 19 luglio 2026, con inizio alle ore 20

Sabato 18 e domenica 19 luglio 2026 torna la Festa della Birra, giunta alla sua quinta edizione. Per due serate, a partire dalle ore 20, la Marina di Sant’Ilario dello Ionio sarà il punto d’incontro per un evento all’insegna della convivialità, della musica dal vivo, del buon cibo e, naturalmente, dell’ottima birra, protagonista assoluta della manifestazione.

Dalle birre classiche alle proposte dal gusto più ricercato, sarà possibile scoprire e degustare una selezione di etichette pensata per soddisfare ogni palato, accompagnando al meglio le specialità gastronomiche tipiche del territorio.

L’edizione 2026, come sempre promossa e organizzata dall’associazione di impegno sociale “Libellula”, si propone di rinnovare il successo delle precedenti, regalando due serate di intrattenimento, sapori autentici e divertimento, con l’obiettivo di offrire un’esperienza coinvolgente a tutti i partecipanti.