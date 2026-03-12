Martedì 17 Marzo p.v., alle ore 9,30, in MELITO P.S., nei locali della Scuola Primaria Plesso Marina, via Peppino Surfaro, l’Istituto Comprensivo “C.Alvaro - P.Megali” presenta: “I Colori che unificarono l’Italia”.

Proprio in questo giorno, infatti, ricade il 165^ anniversario dell’unificazione politica dell’Italia. E per dare maggiore risalto all’evento, il Dirigente Scolastico dell’Istituto, dott.ssa Concetta Sinicropi, il corpo insegnanti e gli alunni hanno inteso commemorarlo con una interessante e pregevole iniziativa di carattere storico-culturale, affidata a tre associazioni che hanno -tra gli altri - come scopo sociale ultimo: rinvigorire sempre e mantenere vivo il culto della Patria, trasmettere alle nuove generazioni la nostra storia ed il sacrificio di coloro che la scrissero, a volte anche col proprio sangue. Queste associazioni di carattere nazionale, e presenti sul nostro territorio, sono: l’associazione Nazionale degli Ufficiali delle Forze Armate Italiane (in sigla U.F.A.IT.) ; la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, e l’Associazione Nazionale del Fante. Saranno presenti il Sindaco di Melito P.S. autorità civili, religiose e militari. Sperando di fare cosa gradita invitiamo i "mass media" a voler partecipare all’evento per diffondere al pubblico questo spaccato storico e ribadire ancora una volta che: “Non c'è futuro senza passato”.