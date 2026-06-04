Il programma, organizzato e promosso dal Comitato Feste in stretta sinergia con la Parrocchia di San Nicola di Mira, ha preso il via lo scorso 1 giugno con attività dedicate alla socialità e all’enogastronomia e quest’anno vedrà la grandissima novità denominata Borgo in…fiera il 10 giugno

Entrano nel vivo le celebrazioni in onore di Sant’Antonio di Padova a Messignadi. Un cammino, capace di intrecciare il forte legame religioso tra la Comunità locale, la gioia popolare, la storia e le tradizioni del territorio. Il programma, organizzato e promosso dal Comitato Feste in stretta sinergia con la Parrocchia di San Nicola di Mira, ha preso il via lo scorso 1 giugno con attività dedicate alla socialità e all’enogastronomia e quest’anno vedrà la grandissima novità denominata Borgo in…fiera il 10 giugno. Questa sera, 4 giugno, il primo grande passaggio dedicato alla fede e all’identità cittadina: nel primo anniversario dell’arrivo a Messignadi della reliquia di Sant’Antonio di Padova verrà messa in scena la rappresentazione teatrale “Mu portai ‘ntesta”, dedicata alla storia di Caterina Marvici e del portento dell’anno 1915.

Appuntamento previsto per le 22:00 in piazza Torricelli. La storia dell’arrivo dell’effige del Santo nel centro messignadese è una pagina di storia che merita grande attenzione: la perseveranza di una donna del popolo destinata a lasciare traccia, fino al ritiro della statua a Gioia Tauro e il rientro a piedi in paese. Sant’Antonio portato in testa, con sacrificio e amore assoluto. Il 6 giugno terza edizione della “Sagra di maccarruni i casa cà carni i crapa” allietata anche dalla musica del cantautore calabrese Nino De Francesco. Un ricco antipasto fino ad un altro momento significativo del percorso: “Borgo in…fiera” in programma il 10 giugno a Borgo Timpa (quartiere suggestivo già celebre per il Presepe Vivente famoso in tutta la Calabria).

L’iniziativa ospiterà prodotti dell’artigianato e della gastronomia locale, in un percorso esperienziale e del gusto davvero suggestivo e aperto ad un pubblico vasto. La grande festa del gelato dell’11 giugno e la lunga notte dei giganti del 12 giugno rappresentano un crescendo in vista del gran finale delle celebrazioni. Il 13 giugno a Messignadi si ballerà al ritmo della musica etno-popolare di Cosimo Papandrea, mentre il 14 giugno ultimo atto con il concerto attesissimo di Michele Zarrillo. Complessivamente, un percorso straordinario, intenso e ricco di appuntamenti, che rinnova la devozione di Messignadi per Sant’Antonio di Padova, tra fede e gioia popolare.

Di seguito il programma completo:

1 giugno dalle ore 18:00 in poi – P.zza Torricelli: III edizione “pizza in piazza”.

La serata sarà allietata da “Dj set Mood Events“

3 giugno dalle ore 19:00 in poi – P.zza Torricelli: II edizione “torneo di calcio balilla”;

4 giugno ore 22:00 – P.zza Torricelli: nel 1 anniversario dell’arrivo a Messignadi della reliquia di Sant’Antonio di Padova “Mu portai ‘ntesta”, rappresentazione teatrale della storia di Caterina Marvici e del portento dell’anno 1915;

5 giugno dalle 19:00 in poi per le vie del paese: “caccia al tesoro”;

6 giugno dalle ore 19:00 in poi – P.zza Torricelli: III edizione “Sagra di maccarruni i casa cà carni i crapa”. Allieterà l’evento il cantautore calabrese Nino De Francesco;

7 giugno dalle ore 19:00 – P.zza Torricelli: II edizione “Torneo Fifa”;

8 giugno dalle ore 19:00 – P.zza Torricelli: “serata Karaoke e Jast Dance”;

9 giugno dalle ore 21:30 – P.zza Torricelli: II edizione “La corrida”; degustazione di panini con lo stoccafisso;

10 giugno dalle ore 18:00 – Borgo Timpa: I edizione “Borgo in…fiera”. Esposizione di prodotti dell’artigianato e della gastronomia locale.

Dalle 20:00 – Borgo Timpa: “I edizione della Sagra degli arrosticini”;

Durante l’intera serata sarà possibile degustare ottimi panini con lo stocco, panini con salsiccia e/o wurstel e tante altre prelibatezze.

11 giugno dalle ore 17:00 – P.zza Torricelli: “Grande festa del gelato” con animazioni per bambini e trucca-bimbi (gelato offerto dall’Avis di Oppido Mamertina);

12 giugno dalle 7:00 autoemoteca AVIS; dalle ore 20:00 – per le vie del paese: “La lunga notte dei Giganti” con spettacolo conclusivo in P.zza Torricelli.

Durante l’intera serata sarà possibile degustare ottimi panini con lo stocco, panini con salsiccia e/o wurstel, arrosticini e tante altre prelibatezze.

13 giugno ore 22:00 – Largo M. Cardisco: concerto di musica Etno-popolare del Maestro “Cosimo Papandrea”; durante l’intera serata sarà possibile degustare ottimi panini con lo stocco, panini con salsiccia e/o wurstel, arrosticini e tante altre prelibatezze.

14 giugno ore 22:00 – Largo M. Cardisco: concerto di musica leggera “Michele Zarrillo” Live tour 2026; durante l’intera serata sarà possibile degustare ottimi panini con lo stocco, panini con salsiccia e/o wurstel, arrosticini e tante altre prelibatezze.