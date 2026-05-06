Il sindaco metropolitano facente funzioni ha aperto i lavori del Seminario Residenziale Internazionale delle Città metropolitane per l’Inclusione promosso dalla rete ICCAR: coinvolti studenti e rappresentanti istituzionali da tutta Europa.

Si è aperto a Palazzo Alvaro il Seminario Residenziale Internazionale delle Città metropolitane per l’Inclusione dal titolo «Politiche urbane transatlantiche», promosso da ICCAR, la rete internazionale UNESCO impegnata sui temi dell’inclusione e del contrasto alle discriminazioni.

Ad inaugurare i lavori è stato il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, che ha accolto i partecipanti sottolineando il valore della scelta di ospitare l’evento in città.

«Ringrazio i promotori di questa iniziativa perché hanno scelto Reggio Calabria e la nostra istituzione metropolitana che oggi vi ospita molto volentieri – ha dichiarato Versace –.

Il seminario, in programma dal 6 al 9 maggio, si inserisce nel percorso di confronto tra città e reti internazionali impegnate nella costruzione di comunità inclusive e ha preso il via con una giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori del territorio reggino.

Nel suo intervento, il sindaco metropolitano f.f. ha ribadito il ruolo delle istituzioni pubbliche nel promuovere legalità, rispetto delle regole e servizi essenziali ai cittadini. «Le istituzioni pubbliche rappresentano lo Stato e proprio per questo il nostro esempio e la nostra attività devono essere sempre improntati all’affermazione della legalità e alla creazione di presupposti affinché tutta la società sana possa progredire ed affermarsi».

Un passaggio particolare è stato rivolto proprio ai giovani presenti in sala. «L’inclusione sociale rappresenta il futuro delle nostre città – ha aggiunto – ed è un percorso sul quale Italia ed Europa sono pienamente coinvolte. La scuola rappresenta il primo banco di prova. Noi ce la stiamo mettendo tutta per favorire determinati processi, ma i primi attori sono proprio i giovani, che oggi vivono questo cambiamento sociale e domani dovranno governarlo al meglio».

La conferenza inaugurale è stata affidata a Benedetto Zacchiroli, presidente di ICCAR e di ECCAR, la Coalizione europea delle città contro il razzismo, che ha approfondito il tema delle politiche inclusive nelle aree urbane e il ruolo delle reti internazionali nella promozione dei diritti e della partecipazione sociale.