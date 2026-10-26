A consegnare la targa celebrativa al giovane atleta è stato il consigliere comunale Fabio Colella

Una cerimonia istituzionale ricca di orgoglio e di emozione si è svolta oggi a Palazzo San Giorgio per celebrare lo straordinario successo di Marco Averna, laureatosi campione del mondo individuale e a squadre Under 12 ai Campionati Mondiali di Subbuteo disputati a Parigi lo scorso settembre.

A consegnare la targa celebrativa al giovane atleta è stato il Consigliere comunale Fabio Colella. Alla cerimonia hanno preso parte Nino Criserà, presidente del club Subbuteo Reggio Calabria, e Pietro Ielapi, presidente della Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo (FISCT).

Un momento di grande orgoglio collettivo suggellato dalle parole impresse sulla targa consegnata al giovane atleta «in riconoscimento dello straordinario traguardo sportivo raggiunto, esempio di talento, passione e determinazione, che rende orgogliosa l'intera comunità reggina. Con l’augurio che questo prestigioso successo rappresenti soltanto l'inizio di un percorso ricco di nuove soddisfazioni».

Nel corso dell'incontro è stato inoltre ufficializzato un altro importante appuntamento: per il terzo anno consecutivo, Reggio Calabria ospiterà la 5ª Tappa del Guerin Subbuteo. La Sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria aprirà le porte ai migliori interpreti della disciplina: il 31 ottobre per la gara individuale e il 1° novembre per l'attesissima competizione a squadre.

Reggio Calabria si conferma così, ancora una volta, capitale e fucina di campioni.