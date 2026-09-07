Un nuovo presidio territoriale per accorciare la distanza tra Calabria ed Europa, favorire l’accesso alle opportunità comunitarie e rafforzare il rapporto tra istituzioni europee, cittadini, imprese ed enti locali.

Con questo obiettivo l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR Denis Nesci ha conferito alla dott.ssa Luana Macrì l’incarico di coordinamento territoriale per l’attivazione del nuovo Punto Europa a Palmi, ospitato presso CENTRAL HUB – Studio Consulenze Integrate, in Corso Tenente Aldo Barbaro 22. Il Punto Europa nasce come luogo di informazione, ascolto e orientamento. Non un semplice recapito politico, ma uno spazio operativo pensato per intercettare esigenze, idee e progettualità del territorio e metterle in relazione con le opportunità offerte dai programmi europei.

«Con l’incarico affidato a Luana Macrì – dichiara Nesci – vogliamo rafforzare la nostra presenza sul territorio e costruire un collegamento più diretto tra Palmi, la Piana, la Calabria e le istituzioni europee. Troppo spesso l’Europa viene percepita come distante, mentre molte opportunità possono incidere concretamente sulla vita di cittadini, imprese, professionisti, associazioni ed enti locali».

La scelta di collocare il presidio all’interno di CENTRAL HUB consentirà di valorizzare anche le competenze professionali legate alla consulenza e alla progettazione, creando un primo punto di contatto per chi vuole orientarsi tra bandi, programmi e strumenti comunitari: «Il tema – prosegue Nesci – non è soltanto conoscere l’esistenza di un bando, ma aiutare i territori a capire quali strumenti possono essere utili, quali interlocuzioni attivare e quali competenze mettere in campo per trasformare un’idea in un progetto. È su questo passaggio che dobbiamo lavorare: dall’informazione alla capacità concreta di costruire opportunità».

Alla dottoressa Luana Macrì sarà affidato il compito di coordinare l’attività del Punto Europa, ricognizione delle istanze, favorire il raccordo con la segreteria dell’eurodeputato e promuovere momenti di confronto con amministratori, imprese, giovani, professionisti, associazioni e realtà del Terzo settore: «Ringrazio Luana Macrì per la disponibilità e per l’impegno che assumerà in questo percorso. Il Punto Europa di Palmi – conclude Nesci – vuole essere un ponte tra il territorio e Bruxelles. Uno spazio aperto, utile e concreto, al servizio di chi vuole conoscere meglio le opportunità europee e contribuire allo sviluppo della Calabria».