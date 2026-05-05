L’Asd Reggina Uic punterà al tricolore conquistato nella stagione 2023-2024
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Ancora un appuntamento sportivo importante in città con l’Asd Reggina Uic, l’Associazione sportiva dei non vedenti che da ben 31 anni anella successi prestigiosi nei più svariati campi delle discipline sportive praticate, con l’obiettivo di favorire anche e soprattutto l’autonomia personale e l’inclusione sociale delle persone non vedenti. La Reggina punterà al Titolo di Campione d’Italia conquistato nella stagione sportiva 2023/2024.
Questo ultimo “Concentramento” del Campionato, articolato in due giornate con la partecipazione di 6 squadre, si svolgerà a Reggio Calabria, sabato 09 maggio 2026 dalle ore 14.30 alle ore 20.00 circa, e domenica 10 maggio 2026 dalle ore 08.00 alle ore 12.30 circa, presso l’impianto Sportivo Del Liceo Scientifico “A. Volta” sito in via Modena S. Sperato (Rione Modena).