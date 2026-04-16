Si svolgerà nei giorni venerdì 17 e sabato 18 aprile un importante appuntamento dedicato all’aggiornamento professionale in ambito odontoiatrico, che coinvolgerà odontoiatri, igienisti dentali e assistenti di studio odontoiatrico (ASO).

L’evento “Innovazioni cliniche e digitali nell’odontoiatria moderna: dalla prevenzione alla riabilitazione che unisce funzione ed estetica”, organizzato dall’AIO RC e patrocinato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria, rappresenta un momento di confronto scientifico e formativo di alto livello, con un focus su innovazione tecnologica, digitalizzazione dei processi clinici e approccio multidisciplinare alla cura del paziente.

Le attività congressuali si svolgeranno in due sale principali, “Sala Panarea” e “Sala Filicudi” all’Altafiumara Resort, con programmi distinti per le diverse figure professionali del team odontoiatrico.

La “Sala Filicudi” sarà dedicata alle sessioni congressuali degli odontoiatri, mentre la “Sala Panarea” ospiterà il corso di aggiornamento ASO nella giornata di venerdì, con le 10 ore obbligatorie previste dalla normativa vigente e il congresso dedicato agli igienisti dentali nella giornata di sabato.

Il dottor Giuseppe Russo, tra gli organizzatori dell’iniziativa, ha sottolineato il valore formativo e istituzionale dell’evento: “Si tratta di un convegno pensato per l’intero ambito odontoiatrico, con un percorso di aggiornamento che coinvolge odontoiatri, ASO e igienisti dentali. L’obiettivo è garantire una formazione completa e aggiornata, in linea con le esigenze della pratica clinica moderna. Il focus è sull’innovazione tecnologica e sulla digitalizzazione dei processi clinici, con un approccio sempre più multidisciplinare”.

A rimarcare il valore strategico dell’iniziativa è anche il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri, dottor Teodoro Vadalà: “L’Ordine dei Medici e la CAO accolgono con grande entusiasmo un evento di questo livello nella nostra provincia: una due giorni intensa e qualificata di aggiornamento, capace di richiamare professionisti da Sicilia e Calabria e di favorire un confronto concreto sulle sfide dell’odontoiatria contemporanea. Un momento di crescita non solo professionale, ma anche istituzionale, che sarà ulteriormente arricchito dalla presenza del dottor Andrea Senna, Presidente della Commissione Albo Odontoiatri Nazionale, che avremo il piacere di ospitare presso la sede dell’Ordine di Reggio Calabria”.

Proprio il Presidente nazionale CAO, dottor Andrea Senna, ha posto l’accento sul valore centrale della prevenzione e sul ruolo delle innovazioni: “È molto importante che si parli di prevenzione in un convegno così partecipato, perché rappresenta il primo e fondamentale atto clinico che noi odontoiatri e medici in generale compiamo. È uno strumento essenziale per migliorare la salute pubblica e ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure: le terapie, infatti, sono spesso legate alle possibilità economiche, mentre la prevenzione è fruibile da tutti. Viviamo in un’epoca caratterizzata da continue innovazioni cliniche e digitali: ciò che nasce oggi, può diventare rapidamente obsoleto, ma queste tecnologie hanno valore solo se finalizzate a migliorare la salute dei pazienti – afferma Senna-. Come istituzioni, ordini professionali, società scientifiche e associazioni di categoria, abbiamo il compito di vigilare affinché l’innovazione sia realmente al servizio del cittadino e non guidata esclusivamente da logiche commerciali. È quindi fondamentale tutelare la salute delle persone anche attraverso un uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie. Sono molto contento che nel titolo del convegno sia citata la prevenzione, perché rappresenta il primo vero atto clinico che dobbiamo esercitare”.

Alla due giorni, prenderanno parte numerose autorità e rappresentanti istituzionali del settore odontoiatrico e medico-sanitario, tra cui lo stesso Presidente nazionale CAO Senna, il tesoriere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici dottor Brunello Pollifrone, oltre ai rappresentanti CAO regionali e non solo, e numerosi dirigenti nazionali e provinciali AIO, nonché rappresentanti delle altre associazioni e società scientifiche odontoiatriche.

Il congresso quindi, si propone come un’occasione di aggiornamento scientifico e crescita professionale, favorendo il confronto tra esperti e la diffusione di nuove competenze cliniche e organizzative, con particolare attenzione all’evoluzione tecnologica dell’odontoiatria contemporanea.