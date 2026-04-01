Si è svolta nella giornata di ieri, a Santo Stefano in Aspromonte, la sesta edizione di “Uova Arcobaleno”, l’iniziativa dedicata alla consegna delle uova di Pasqua ai bambini dell’istituto scolastico e a tutti i piccoli residenti nel territorio comunale.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Malara e realizzata con il prezioso supporto della Consulta Giovanile e grazie alla donazione delle uova di cioccolata della Cadi Service di Stefano De Felice, ha rappresentato un momento di gioia e condivisione, capace di regalare sorrisi e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

«Essere vicini ai più piccoli – sottolinea il Sindaco Francesco Malara – significa investire nel futuro della nostra comunità. Anche attraverso gesti semplici, ma carichi di significato, vogliamo trasmettere valori di solidarietà, condivisione e attenzione verso gli altri. Occasioni come questa rafforzano il legame tra istituzioni e cittadini».

A tutti i bambini e alle loro famiglie, l’augurio più sincero di una serena e felice Pasqua dall’Amministrazione Comunale.