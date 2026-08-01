Dedicata al tema «Il mondo con occhi umani, tra sacro e vissuto», la competizionevedrà la partecipazione di oltre 50 artisti provenienti da numerose regioni italiane e da Paesi come Messico, Francia, Germania, Polonia, Ungheria, Etiopia, Russia e Moldavia

È ufficialmente iniziata l'11ª edizione del Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova, manifestazione riconosciuta dalla Regione Calabria come “Evento a carattere regionale”. Da oggi e fino a domenica 2 agosto il cuore della città ospiterà artisti provenienti dall'Italia e dall'estero, pronti a trasformare il corso cittadino in una grande galleria d'arte a cielo aperto.

L'edizione 2026, dedicata al tema «Il mondo con occhi umani, tra sacro e vissuto», vedrà la partecipazione di oltre 50 artisti provenienti da numerose regioni italiane e da Paesi come Messico, Francia, Germania, Polonia, Ungheria, Etiopia, Russia e Moldavia. Un'edizione che conferma la crescita della manifestazione e la sua vocazione internazionale, senza perdere il profondo legame con il territorio e con la tradizione dell'arte madonnara.

Accanto alle opere realizzate lungo il percorso cittadino, il programma propone laboratori dedicati ai bambini e ai ragazzi, mostre artistiche, esposizioni, concerti, spettacoli e il Villaggio Madonnari, in un percorso che coinvolge istituzioni, associazioni, volontari e cittadini. Tra i momenti più significativi anche la presenza della delegazione di Curtatone, culla dell'arte madonnara italiana, e le collaborazioni con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il MuDOP, il Polo Museale di Soriano Calabro, la Fondazione Cesare Berlingeri ETS e le Accademie di Belle Arti.

«Il Concorso Internazionale dei Madonnari rappresenta oggi uno dei simboli culturali della nostra città - dichiara il sindaco Domenico Romeo -. È un evento che racconta Taurianova attraverso l'arte, l'accoglienza e una grande partecipazione. In questi giorni la nostra comunità si apre al mondo, offrendo ai visitatori un'esperienza che unisce bellezza e cultura. Come amministrazione comunale crediamo fortemente in questa manifestazione perché rappresenta un investimento sul futuro della città e sulla sua identità.

Desidero rivolgere, a nome dell'Amministrazione comunale, un sentito ringraziamento agli artisti che hanno scelto Taurianova, ai volontari, alle associazioni, agli sponsor, alle forze dell'ordine, ai partner istituzionali e a tutti coloro che, con passione e spirito di servizio, rendono possibile questa straordinaria manifestazione. Il Concorso dei Madonnari - conclude il primo cittadino - è il frutto di una comunità che lavora insieme e che, anno dopo anno, continua a credere nella forza della cultura come motore di crescita e di speranza».

Per il presidente degli Amici del Palco, associazione ideatrice e organizzatrice della manifestazione, Giacomo Carioti, «ogni edizione è il risultato di un lavoro che dura un anno intero, ma soprattutto di relazioni umane costruite nel tempo. I madonnari non sono soltanto artisti che arrivano a Taurianova per disegnare: sono amici che ritornano, persone con cui condividiamo giornate di lavoro, momenti di festa e un'autentica esperienza di comunità. Pensiamo sempre di dare tanto a loro, ma la verità è che riceviamo molto di più. È questo il patrimonio più prezioso del concorso e la ragione per cui continuiamo a farlo crescere con entusiasmo».

Da oggi Taurianova vive dunque tre giorni nei quali il gessetto diventerà linguaggio universale di bellezza, dialogo e speranza, confermando il Concorso Internazionale dei Madonnari come un patrimonio condiviso dell'intera comunità.

È possibile consultare il programma del Concorso Internazionale dei Madonnari -Città di Taurianova sul sito ufficiale del Concorso http://www.madonnaritaurianova.it/e le relative pagine social.

La manifestazione gode del patrocinio della Regione Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, della diocesi di Oppido Mamertina – Palmi, del Comune di Taurianova, della Città di Curtatone , del Museo dei Madonnari di Curtatone, del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, del Polo Museale di Soriano Calabro, del MuDOp, dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, della Consulta delle Associazioni di Taurianova, del Festival Bella Via del Messico, di Calabria Straordinaria.