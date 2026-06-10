“Omnia in Christo” questo l’importante titolo della quarta edizione dell’infiorata realizzata a Villamesa di Calanna lo scorso 7 Giugno in occasione delle celebrazioni del Corpus Domini.

Un appuntamento molto atteso organizzato dall’Associazione Culturale Onlus “Gruppo Giovanile Villamesa” con la collaborazione attiva dell’amministrazione comunale di Calanna, guidata dal sindaco Domenico Romeo, la Proloco di Calanna e l’associazione culturale “Juntos”.

L’imponente opera naturalistica e floreale realizzata nella piazza antistante la chiesa Maria Ss delle Grazie di Villamesa rappresentail tutto che si compie in Cristo Gesù.

L’intera opera, completamente realizzata a mano, conta quest’anno misure importanti per un totale di tredici per diciassette metri.

Al centrosi può ammirare la maestosa rappresentazione del Sacro Cuore di Gesù, a simboleggiare che “Dio è Amore”, principio e fine di ogni creazione.

Il Sacro Cuore centralissimo che vede la sua catena realizzata con un intreccio di vere spine di roveto.

Gesù Cristo avvolto da una raggiera luminosa.

In basso il calice di vino ed il pane con spighe, simboli principali del Corpus Domini. Nel pane e nel vino, incontriamo il corpo ed il sangue di nostro Signore.

Tutt’intorno ne fanno da cornice quattro elementi tridimensionali: acqua, terra, fuoco e aria.

Nell’Acqua che sgorga da giare antiche, infatti, ritroviamo l’acqua viva che mediante il Battesimo da inizio a vita nuova in Cristo; nella nostraTerra si rappresenta la polvere creatrice dell’uomo, la fertilità della buona terra che l’uomo di Dio lavora; nel Fuoco, invece, che arde in un antico braciere si veda come lo Spirito Santo discende su tutti noi, ed infine, l’Aria in una preziosa rosa dei venti, come soffio di Dio che è vera vita.

La progettazione, ma anche la realizzazione di alcune parti dell’opera, contano un impegno lungo diversi mesi, che vede impegnati in diversi modi giovani e bambini, intere famiglie, anziani e la comunità intera.

È importante occasione per creare aggregazione e unione compaesana fino al giorno della messa in posa dell’opera, in cui per 48 ore la piazza del paese diventa il fulcro di un lavoro ininterrotto, faticoso, ma partecipato e soddisfacente.

“Omnia in Christo” dunque, è anche un invito alla popolazione tutta, in un momento sociale così delicato in cui guerra e pace sono protagoniste di un straziante duello, tutto torni a Cristo ogni azione, ogni lavoro e ogni pensiero sia fatto in Cristo.

Piena la soddisfazione di Giuseppe Moschella, presidente dell’Associazione organizzatrice, nei ringraziamenti rivolti ai collaboratori e compaesani presenti alla fine della celebrazione eucaristica.

Tanta fatica dà tanta gioia. I piccoli paesi dimostrano ancora una volta di dar grandi insegnamenti.