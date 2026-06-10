L'associazione di promozione sociale Let's Ca - Andiamo in Calabria è felice di promuovere ad un evento che sa di territorio e spalanca le porte alla stagione estiva. «Ti accoglieremo in un luogo che profuma di agrumi: l'azienda agricola Arangara di Ardore Marina. L'appuntamento è per domenica 14 giugno alle 7.30 per iniziare in armonia la giornata. Una volta arrivati ​​in azienda, faremo una visita guidata del luogo, accompagnati da una colazione coi i prodotti locali e da una lezione di yoga a cura di Roberta Carrera, insegnante presso la Reverse asd di Siderno.

Circondati dagli alberi di arancio, accolti dai frutti della terra, la pratica sarà semplice e adatta a tutti, compresi coloro che sono alla prima esperienza. Occorre portare il proprio tappetino per concedersi un momento e prenotare».