Il governatore della Calabria: «Giornalista scrupoloso, penna tagliente, spesso irriverente ma mai banale»
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«Cordoglio da parte della Giunta della Calabria per la prematura e improvvisa scomparsa di Domenico Martelli.
Giornalista scrupoloso, penna tagliente, spesso irriverente ma mai banale, ha raccontato per decenni i fatti della nostra Regione attraverso numerose testate.
Vicinanza alla sua famiglia, ai suoi affetti, e ai suoi colleghi in questo momento di grande dolore».
Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.