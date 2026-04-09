«Cordoglio da parte della Giunta della Calabria per la prematura e improvvisa scomparsa di Domenico Martelli.

Giornalista scrupoloso, penna tagliente, spesso irriverente ma mai banale, ha raccontato per decenni i fatti della nostra Regione attraverso numerose testate.

Vicinanza alla sua famiglia, ai suoi affetti, e ai suoi colleghi in questo momento di grande dolore».

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.