Il movimento politico reggino: «Se abbiamo visto lontano, è perché siamo saliti sulle spalle di un gigante»

«Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa del professor Domenico Minuto, storico, intellettuale, studioso della Calabria greca e bizantina, riferimento culturale imprescindibile per la nostra comunità. La notizia della perdita del prof. Minuto apre un vuoto immenso nei nostri cuori e nella cultura reggina e calabrese». Così in una nota il movimento politico reggino La Strada.

«Nel corso degli anni Domenico Minuto è stato per La Strada un maestro di pensiero e una guida intellettuale, fin dai nostri primi passi. Se abbiamo visto lontano, è perché siamo saliti sulle spalle di un gigante».

Come ha scritto Saverio Pazzano, «la lezione nell’umanità del saggio è la passione per il futuro. In uno degli ultimi incontri, il prof. Minuto ha spiegato, commosso, l’importanza della civiltà contadina nel tessuto sociale della nostra città, con un’espressione di saluto che condensava un sapere profondo e antico: “Va jiti ca' paci!”».