Si attesta al 38% l’affluenza alle urne registrata alle ore 19 per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, in corso oggi, domenica 22 marzo, in tutta Italia.

Un dato che fotografa una partecipazione ancora in evoluzione e che sarà determinante per leggere l’esito politico della consultazione, anche se – trattandosi di un referendum costituzionale confermativo – non è previsto quorum e il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti .

La giornata di voto si concluderà alle ore 23, per poi riprendere lunedì 23 marzo fino alle 15, quando inizierà lo scrutinio.

Le prossime ore saranno quindi decisive per comprendere non solo l’esito del voto, ma anche il livello di coinvolgimento dell’elettorato su un tema centrale come quello della giustizia.