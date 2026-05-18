«Col conferimento del San Giorgio d’Oro alla memoria al magistrato Carlo Verardi, la città rende omaggio ad un uomo delle istituzioni che ha saputo interpretare il proprio ruolo con equilibrio e profondo senso dello Stato». Così il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, nel corso di un evento informale svoltasi nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, dove il riconoscimento è stato consegnato ai familiari del giudice, per motivi logistici con qualche settimana di ritardo rispetto alla cerimonia ufficiale al teatro Cilea.

“Magistrato che ha incarnato un’idea alta e moderna della giustizia, intesa non solo come applicazione della legge, ma come strumento concreto di tutela dei diritti e di attuazione dei principi costituzionali. Attraverso il suo impegno nella magistratura e nella riflessione culturale, in particolare all’interno di Magistratura democratica e degli Osservatori sulla giustizia civile, ha contribuito a rinnovare il modo di pensare la giurisdizione, rendendola più attenta alle esigenze della società. La sua dedizione, il rigore professionale e la sensibilità verso i cambiamenti culturali lo rendono figura di riferimento per chi crede in una giustizia equa, consapevole e vicina ai cittadini”. Si legge nella motivazione.

«Come per la toponomastica -ha concluso Battaglia – la memoria delle persone continua a rappresentare un patrimonio morale e civile prezioso per Reggio. Il suo esempio resta vivo nelle istituzioni e in quanti credono nel valore della giustizia come presidio di democrazia e di tutela della dignità umana e, soprattutto per le generazioni che verranno».