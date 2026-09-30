Ieri mattina nell’auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Renda” di Polistena è stata presentata la venticinquesima Edizione del Campionato Mondiale di Pizza Piccante - Concorso “Pizza Chef Emergente Rosso Pizza Piccante” riservato agli istituti alberghieri del Sud Italia, alla presenza della dirigente scolastica Emanuela Cannistrà, del suo vice Cosimo Gaetano e della docente di Lettere Maria De Moro. L’iniziativa rivolta a tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte (Indirizzo Enogastronomia (EN)) ha avuto come obiettivo principale quello di far conoscere agli studenti il regolamento di gara e le relative opportunità formative, visto che il concorso è rivolto alla selezione di quattro studenti destinati a formare la squadra ufficiale della stessa scuola. Durante la conferenza di presentazione ha aperto i lavori il vicepreside Cosimo, docente e organizzatore, che ha premesso: «Siamo felici di averlo qui tra noi per condividere questo percorso. Tra oggi e domani assisteremo alle lezioni pratiche dei ragazzi e avremo modo di osservare la loro preparazione. Il nostro obiettivo è premiare gli studenti più volenterosi, quelli che dimostrano impegno, correttezza e passione, oltre alle competenze didattiche. Non cerchiamo semplicemente chi sa fare la pizza o chi viene solo per partecipare a un concorso; per noi contano soprattutto l'atteggiamento e il comportamento a scuola. Ringrazio tutti voi per la partecipazione e spero che questa sia un'opportunità di crescita per ciascuno». Dopo l’introduzione del vicepreside è intervenuta la preside Cannistrà, responsabile di Progetto, che si è rivolta ai suoi studenti. «Ragazzi, come vi dicevo prima, è fondamentale che in occasioni come questa ci sia dialogo e partecipazione attiva. Abbiamo un appuntamento importante: il 12 ottobre si terrà la competizione ufficiale, ed entro quella data dobbiamo definire la nostra pizza di presentazione e individuare i quattro studenti che la rappresenteranno. In vista di questo evento organizziamo degli allenamenti interni: concorderemo con la presidenza le modalità per raccogliere le candidature e, il due ottobre, ci ritroveremo nei nostri laboratori di enogastronomia per una giornata di preparazione pratico-didattica. Sotto la guida e la supervisione del nostro esperto, perfezioneremo la stesura dell'impasto, la farcitura e la cottura. Al termine delle selezioni verranno scelti i quattro studenti che, affiancati dai docenti di cucina, metteranno a punto la ricetta e gli ingredienti per dar vita alla Pizza Renda, la creazione che porteremo in gara. Mi auguro che il percorso sia chiaro a tutti». E’ entrato nel cuore della manifestazione, Maurizio Crocitta, tra i giudici del concorso che si svolgerà ad ottobre a Grisolia Lido ( Cosenza), che ha spiegato: «Per la Pizza Renda dobbiamo puntare il più possibile sull'utilizzo di prodotti tipici e ingredienti del nostro territorio. Il tempo a disposizione a scuola è ristretto: riusciremo a svolgere solo un paio di incontri nei laboratori. Per questo motivo, desidero offrire un'opportunità in più ai quattro ragazzi che verranno selezionati: chi lo vorrà, potrà venire la sera nella mia pizzeria a Palmi per esercitarsi direttamente con la stesura e la cottura al forno a legna. Imparare a gestire la cottura è l'aspetto più importante e richiede molta pratica. Invito quindi i ragazzi scelti ad approfittare di questa possibilità per prepararsi al meglio in vista della gara».