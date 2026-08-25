È partito il primo weekend di agosto dal litorale romano e dal Salento la campagna di sicurezza stradale Questa sera guido io, promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con Fondazione ANIA, SILB FIPE, SIB FIPE e FederBalneari Italia, che interesserà tutto il territorio nazionale, portando il messaggio della sicurezza nei luoghi simbolo dell’estate italiana.

L'obiettivo della campagna è parlare direttamente ai giovani nei luoghi in cui trascorrono la loro estate – spiagge, locali da ballo, stabilimenti balneari - promuovendo comportamenti consapevoli e ricordando che il divertimento e la sicurezza possono e devono camminare insieme.

Il cuore del messaggio è la promozione della figura del guidatore designato: chi, all'interno del gruppo, sceglie consapevolmente di non bere alcolici per riportare a casa in sicurezza amici e compagni di serata. Un gesto semplice, che la campagna intende trasformare in un’abitudine diffusa e in un vero e proprio segno di responsabilità sociale.

La campagna ha raggiunto la provincia di Reggio Calabria nello scorso week end, con il coinvolgimento di circa 50 giovani ed avventori di un lido sul litorale tirrenico e lo svolgimento di numerose iniziative circa il rispetto della scelta di affidare il ritorno a casa della comitiva ad un guidatore designato, che si è astenuto dal consumere alcoolici durante la serata.

L’iniziativa nasce dal Protocollo d'intesa, sottoscritto lo scorso 31 luglio, tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Fondazione ANIA, il Silb Fipe (Sindacato italiano locali da ballo), il Sib Fipe (Sindacato italiano balneari) e FederBalneari Italia. Un'alleanza che mette insieme le istituzioni, il mondo assicurativo e le principali reti imprenditoriali del comparto balneare e dell'intrattenimento notturno, nella convinzione che la sicurezza stradale sia una responsabilità collettiva, da costruire coinvolgendo chi anima i luoghi di maggiore socialità.

Personale specializzato della Polizia Stradale è stato presente nella struttura balneare con momenti di dialogo, distribuzione di materiale informativo, proiezione di filmati e un aperitivo analcolico, offerto dal gestore della struttura ospitante, pensato per rendere la scelta di non bere un'esperienza piacevole e condivisa, non una rinuncia. Sono stati distribuiti gratuitamente anche etilometri monouso, offerti da Fondazione ANIA, per consentire ai giovani di verificare in modo semplice e immediato il proprio stato prima di mettersi alla guida.

Accanto all’attività di sensibilizzazione, la Polizia Stradale ha intensificato i controlli nelle zone adiacenti la località turistica, con servizi mirati al contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti e di ogni comportamento che possa mettere in pericolo la vita propria e degli altri. Sono stati controllati nr. 72 conducenti e nessuno è risultato positivo all’alcool test. Ma la campagna punta a valorizzare anche i comportamenti positivi. L’iniziativa nazionale prevede che ai conducenti virtuosi potranno essere riconosciuti biglietti omaggio per l'accesso ai locali aderenti e voucher per consumazioni analcoliche, e 15 corsi di guida sicura, gratuiti, a cui si potrà accedere registrandosi sul sito www.fondazioneania.it, aderendo così alla campagna Questa sera guido io.

Prevenire significa essere presenti, parlare ai giovani con il loro linguaggio e costruire insieme una nuova consapevolezza: l’estate più bella è quella che ci riporta a casa.