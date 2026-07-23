Il circolo porrà l'accento sulla difesa e valorizzazione, anche finalizzata al turismo responsabile, del paesaggio e delle attività e presenze umane, attuali e passate, che lo caratterizzano, ad esempio gli uliveti e gli agrumeti storici, le tracce ancora presenti dei cosiddetti vigneti eroici

Sono stati di recente rinnovati gli organi direttivi del Club di Reggio Calabria Città Metropolitana Amici della Terra che risultano così composti: Presidente Gabriele Polistena Vice presidente Antonio Gangemi; segretario Giancarlo Bambace; componenti Fabio Bensaja, Francesco Calabrò, in qualità di referente scientifico, Domenico Idone, Vincenzo Tromba. L'assemblea e il neo costituito Consiglio Direttivo di Amici della Terra, unica associazione ambientalista che ha come competenza l'intero territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, formulano gli indirizzi per le future attività che prenderanno spunto dalle tematiche relative alla transizione ecologica ed energetica in atto, attraverso un approccio scientifico e non ideologico o partitico. Il circolo porrà l'accento sulla difesa e valorizzazione, anche finalizzata al turismo responsabile, del paesaggio e delle attività e presenze umane, attuali e passate, che lo caratterizzano, ad esempio gli uliveti e gli agrumeti storici, le tracce ancora presenti dei cosiddetti vigneti eroici.

Per l'area di Reggio Calabria città, particolare attenzione sarà dedicata alla Collina di Pentimele e ai suoi rapporti, non solo fisici, con il resto della città.

Amici della Terra vuole portare avanti un approccio di economia circolare nella depurazione, in linea con il dettato nazionale dell'associazione medesima, spingendo al recupero dei fanghi come risorsa e la trasformazione degli impianti in bio raffinerie. Pertanto, per migliorare il sistema idrico, tutelare le coste dell'area jonica e dello Stretto, ci confronteremo e vigileremo con Regione, Città Metropolitana, sul piano che, di concerto con il governo nazionale, ha sboccato 175 milioni di euro per nuovi interventi sulla depurazione e sul collettamento fognario. In particolare con il Comune di Reggio Calabria, dove sono stati stanziati 150milioni di euro per riammodernare i depuratori.

Il neo presidente eletto avvocato Gabriele Polistena conferma l'impegno dell'associazione sulla problematica della ipotizzata centrale Edison a Scilla, ribadendo il rispetto dei principi di partecipazione, trasparenza e tutela del paesaggio sanciti dalla costituzione. La transazione energetica non può realizzarsi sacrificando I'ambiente, il paesaggio, i beni culturali e gli interessi economici del territorio, né escludendo dal confronto democratico chi quei territori li vive, ci lavora e li difende.

Anche per questo abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere I'istituzione del settimo Parco Marino regionale a Scilla. Continuando la nostra azione di protezione e tutela del mare, dei suoi fondali insieme alla grande ricchezza di vita dello Stretto, unendo la montagna in questa azione sinergica di turismo verde in stretta sintonia con il territorio e gli operatori del mare.

Per quanto riguarda gli aspetti energetici, visto anche l'accertato ruolo dei combustibili fossili nel cambiamento climatico e come vera causa scatenante delle guerre in corso, si ritiene opportuno incentivare le fonti rinnovabili, attraverso modalità di utilizzo compatibili con gli aspetti paesaggistici e di tutela ambientale.