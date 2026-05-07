Rafforzare la collaborazione tra Comuni e Guardia Costiera per garantire maggiore sicurezza della navigazione e della balneazione, tutelare l’ambiente marino e costiero e promuovere modelli di turismo sostenibile. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato oggi a Roma tra Anci e il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.



Alla firma sono intervenuti il vicepresidente vicario dell’Anci e sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, e il Comandante generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, ammiraglio ispettore capo Sergio Liardo. In collegamento è intervenuto anche Alessandro Terrile, vicesindaco di Genova e presidente della Commissione Politiche del mare, demanio marittimo e porti di Anci.



All’incontro ha preso parte anche il presidente di Anci Calabria e sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, che nel suo intervento ha posto l’attenzione sulle principali esigenze dei comuni portuali e costieri, evidenziando il valore strategico della sinergia istituzionale con la Guardia Costiera per la salvaguardia dei territori e dell’ecosistema marino.



Scarcella ha espresso il compiacimento dei sindaci dei comuni costieri e portuali calabresi per la sottoscrizione dell’intesa, definendola «un punto di partenza per una nuova e proficua fase di collaborazione istituzionale tra gli enti territoriali che amministrano i comuni sul mare e la Capitaneria di Porto, presidio fondamentale di legalità e sicurezza».



Il protocollo rappresenta un passo significativo verso un’azione coordinata tra istituzioni, finalizzata a rafforzare il presidio del territorio costiero e a valorizzare in chiave sostenibile le risorse del mare.