Presso l’aula magna dell’IIS “EINAUDI ALVARO di Palmi si è svolto il convegno tecnico e scientifico “Apicoltura e miele di Calabria: valorizzazione integrata e difesa”. L’iniziativa patrocinata dall’associazione di apicoltori calabresi Aprocal, dal Gal Batir, dall’Ordine dei dottori Agronomi e dottori forestali di Reggio Calabria, dal Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati della città metropolitana di Reggio Calabria, dall’European Climate Pact della Commissione europea, dalla benefit company “Bee it”, ha visto gli interventi dei rappresentanti istituzionali e di esperti del settore in merito a temi innovativi per il tradizionale comparto apistico, l’ambiente e la biodiversità: Mariarosaria Russo dirigente scolastica dell’IIS “Einaudi-Alvaro”, Michele Valenzise presidente dell’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, Liliana Cirillo presidente del collegio dei periti agrari e periti agrari laureati, Bruno Pezzo, coordinatore delle attività Aprocal che ha approfondito “Il valore del miele di Calabria”, Nicola Iacopelli CEO di Bee IT che ha illustrato “Il progetto Save the bees in Italia” tramite il quale donerà alla scuola un'altra famiglia i di api come già fatto lo scorso anno, Domenico Solano, agronomo Arsac che ha guidato la platea sulla “Percezione e marketing del miele italiano”, Roberto Bava, medico veterinario che ha approfondito il tema dei nemici delle api e in particolare della “Prevenzione, rilevazione e controllo: Vespa velutina e Vespa orientalis”, alcuni studenti dell’Istituto Professionale Enogastronomia ed Ospitalità alberghiera che hanno descritto “Le pietanze a base di miele” e che insieme ai docenti del corso enogastronomico hanno organizzato al termine dell’evento la degustazione di prodotti realizzati con il miele millefiori ottenuto dalla scuola grazie all’attività annuale di studenti, docenti e ATA dello storico Istituto Tecnico Agrario palmese anche con il contributo dei collaboratori del dirigente Riccardo Rossetti e Ottavia Silvana Morgante. Un miele che rientra nell’ambito del programma e del marchio P.I.T. (Prodotto Identitario Territoriale) dell’Accademia Europea delle Imprese volto a garantirne l’origine e la rintracciabilità. L’iniziativa, è stata coordinata e moderata dall’agronomo Rosario Previtera, EU Climate Pact Ambassador, direttore dell’azienda agraria e didattica scolastica “Regina Elena - 1912” e docente dell’istituto Tecnico Agrario, secondo il quale “l’apicoltura è un’attività tradizionale, redditizia per il settore rurale e che si presta ad attività multifunzionali ed ecosistemiche con aspetti innovativi come l’apiturismo, l’apiterapia, la nutraceutica, il monitoraggio ambientale. Il cambiamento climatico, quindi la siccità, la presenza di specie aliene e le fioriture irregolari, unitamente all’import dall’estero e dalla Cina in particolare di mieli di scarsa qualità se non addirittura pericolosi per la salute, rischiano di minare un comparto che da secoli dimostra come le api e gli impollinatori siano alla base della produzione agricola mondiale e come la loro scomparsa potrebbe mettere a rischio la stessa esistenza dell’uomo”.

Viva soddisfazione per l’iniziativa da parte della dirigente dell’IIS Einaudi Alvaro di Palmi Mariarosaria Russo: «con questo evento e con le altre iniziative svolte e quelle in programma, vogliamo dimostrare quanto risulti fondamentale operare attivamente su tematiche importanti e attuali come la filiera corta, la difesa e la valorizzazione delle produzioni regionali anche in fasi emergenziali attuali e future, offrendo agli studenti e al territorio di riferimento una visione concreta e al passo con i tempi del mondo produttivo con le relative opportunità professionali e occupazionali».