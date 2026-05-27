La Calabria si conferma la regione italiana con il maggior numero di riconoscimenti assegnati dai pediatri alle spiagge ideali per bambini e famiglie. Quest’anno entra anche Sellia Marina tra le nuove località premiate. In totale sono 164 le spiagge certificate tra Italia e Africa

Spiagge ampie, mare pulito, fondali bassi, bagnini presenti e servizi dedicati alle famiglie. Sono queste le caratteristiche delle località premiate con le Bandiere Verdi 2026, il riconoscimento assegnato dai pediatri alle mete balneari considerate ideali per bambini e ragazzi.

Anche quest’anno la Calabria conquista il primato nazionale con ben 22 Bandiere Verdi, confermandosi la regione italiana più adatta alle vacanze delle famiglie con figli.

L’annuncio ufficiale è arrivato nel corso dell’incontro tenutosi a Modica, in provincia di Ragusa, alla presenza del fondatore e coordinatore della ricerca Italo Farnetani, insieme a sindaci, amministratori locali e medici del territorio.

Sellia Marina nuova Bandiera Verde 2026

Tra le novità di quest’anno spicca proprio la Calabria con l’ingresso di Sellia Marina nell’elenco delle nuove località premiate.

Le altre new entry italiane del 2026 sono Campomarino, in Molise, e la stessa Modica, in Sicilia.

Con il nuovo riconoscimento, la Calabria rafforza ulteriormente il proprio primato davanti alla Sicilia, seconda con 19 Bandiere Verdi, mentre al terzo posto si piazza la Sardegna con 16 località premiate.

Cosa valutano i pediatri per assegnare la Bandiera Verde

Le Bandiere Verdi vengono assegnate sulla base delle indicazioni fornite da 3.238 pediatri italiani e stranieri che partecipano gratuitamente al progetto.

Secondo Farnetani, i criteri di valutazione riguardano soprattutto la reale fruibilità delle spiagge da parte dei bambini. Tra gli elementi considerati ci sono: fondali che degradano dolcemente; ampi spazi tra gli ombrelloni;

presenza di bagnini; aree gioco e servizi dedicati ai più piccoli; strutture di ristorazione e attività per le famiglie.

Non solo sicurezza, però. I pediatri premiano anche le spiagge “vive”, dove i bambini possano socializzare e ricevere stimoli sensoriali utili allo sviluppo psicoaffettivo.

Le 22 spiagge Bandiera Verde in Calabria

Ecco tutte le località calabresi premiate con la Bandiera Verde 2026:

Bianco

Bova Marina

Bovalino

Caulonia

Capo Vaticano

Cariati

Cirò Marina

Isola di Capo Rizzuto

Locri

Melissa

Mirto Crosia

Montepaone

Nicotera

Palmi

Paola

Praia a Mare

Roccella Jonica

Santa Caterina dello Ionio

Sellia Marina

Siderno

Soverato

Squillace

Un progetto nato nel 2008 e diventato internazionale

Il progetto delle Bandiere Verdi è nato nel 2008 e inizialmente riguardava soltanto le località italiane.

Dal 2017 il riconoscimento è stato esteso anche ai Paesi dell’Unione Europea e, dal 2021, alle spiagge africane.

Nel 2026 arrivano infatti tre nuove Bandiere Verdi in Gambia, assegnate a località atlantiche selezionate dai pediatri gambiani.

La cerimonia ufficiale di consegna delle Bandiere Verdi 2026 si svolgerà l’11 luglio a Termoli.