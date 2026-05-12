Proseguono gli interventi di riqualificazione nei rioni Guarna e Caridi, nella zona Sud della città, dove l’Amministrazione comunale sta portando avanti un vasto programma di recupero urbano e restituzione di spazi pubblici alla collettività.

Dopo il completamento delle attività nel rione Caridi, il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia e l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Brunetti hanno effettuato un sopralluogo insieme al rup, ai tecnici comunali e alla ditta impegnata nei lavori, verificando lo stato di avanzamento degli interventi previsti nel parco del rione Guarna.

Nell’area sono già state installate le giostrine per i bambini, mentre proseguono le opere di completamento che riguarderanno le aree verdi, i percorsi pedonali e la nuova area fitness destinata al benessere di cittadini e alle famiglie del quartiere.

«Stiamo continuando un percorso concreto di rigenerazione urbana e sociale nelle periferie cittadine – ha detto Battaglia – perché crediamo che ogni quartiere debba avere spazi decorosi, e funzionali». L’intervento si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione urbana che sta interessando la zona Sud, opere dedicate alla rigenerazione degli spazi pubblici, alla sicurezza urbana e alla resilienza ambientale.