Prosegue con grande partecipazione e interesse il progetto “Immagina – Giovani in Biblioteca”, promosso dal Comune di Bova Marina in collaborazione con IdeoCoop Media Services e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Euclide”. Un percorso che, grazie alla tenacia e alla determinazione del sindaco e dell'Amministrazione comunale, è stato portato avanti con continuità.

Le aspettative e le promesse annunciate in occasione della conferenza stampa iniziale non sono state disattese: dopo gli apprezzati incontri con Daria Bignardi, Diego Fusaro e Ale Della Giusta, il progetto continua ad arricchirsi con ospiti di rilievo del panorama culturale e mediatico

Il prossimo appuntamento presso la Biblioteca Pietro Timpano è l’8 aprile alle 17:30 e vedrà protagonista Matteo Paolillo, attore e cantante noto al grande pubblico per il suo ruolo nella popolare serie televisiva Mare Fuori.

Un’occasione importante di confronto e dialogo con i giovani, all’insegna della cultura, dell’arte e dell’espressione contemporanea.

A condurre l’incontro sarà Francesco Arcidiaco, che guiderà la conversazione approfondendo il percorso artistico e umano dell’ospite.

In prima linea, ancora una volta, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Euclide”, diretto dalla dott.ssa Domenica Minniti, che continua a distinguersi per il suo impegno nella promozione culturale e nella valorizzazione delle nuove generazioni. Il progetto “Immagina – Giovani in Biblioteca” si conferma così un’importante opportunità di crescita, partecipazione e condivisione per il territorio, capace di avvicinare i giovani al mondo della cultura attraverso esperienze dirette e incontri di grande valore.