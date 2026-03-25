Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva Calabria, il tempo del fare: dagli Stati Generali nasce una nuova responsabilità collettiva

C’è una Calabria che per troppo tempo si è raccontata attraverso le sue difficoltà, spesso indugiando in una narrazione fatta di limiti, ritardi e occasioni mancate. Ma qualcosa sta cambiando. Gli Stati Generali del Fare, svoltisi il 21 e 22 marzo al Polo Culturale Altafiumara di Villa San Giovanni, segnano un punto di svolta: non un semplice momento di confronto, ma l’avvio di un processo che punta a ribaltare il paradigma dominante.

Oltre 60 tra associazioni, professionisti e operatori del territorio si sono riuniti con un obiettivo chiaro: smettere di descrivere i problemi e iniziare a costruire soluzioni. Non più spettatori di un destino percepito come immutabile, ma protagonisti di una trasformazione possibile.

L’incontro ha dato vita a un laboratorio permanente, pensato come uno spazio aperto, inclusivo e dinamico, in cui idee, competenze ed esperienze possano intrecciarsi per generare valore concreto. Tre i pilastri su cui si è sviluppato il lavoro: comunicazione e narrazione, formazione e sviluppo, advocacy e politiche pubbliche. Ambiti strategici che, letti insieme, delineano una visione sistemica e non più frammentata del futuro della regione.

Ed è proprio la frammentazione uno dei nodi centrali emersi. In Calabria non mancano energie, progettualità e talento: ciò che spesso è mancato è la capacità di metterli in rete, di riconoscersi parte di un disegno più ampio. Gli Stati Generali del Fare nascono per colmare questo vuoto, proponendo un metodo basato su collaborazione, contaminazione positiva e responsabilità condivisa.

Le parole di Roberto Tesoriere, tra i promotori dell’iniziativa, sintetizzano bene lo spirito del progetto: costruire fiducia e riattivare l’impegno collettivo. Un cambio di passo che non può limitarsi alle intenzioni, ma deve tradursi in azioni misurabili e continuative.

Il prossimo passaggio sarà la redazione di un Manifesto programmatico, destinato a raccogliere valori, visione e priorità emerse. Ma soprattutto, il vero banco di prova sarà la capacità di dare continuità al percorso: incontri periodici, strumenti condivisi e un portale dedicato permetteranno di mappare esperienze, connettere realtà e trasformare le idee in progetti concreti.

L’ambizione è chiara: costruire un ecosistema territoriale coeso, capace di superare l’individualismo e generare impatto reale. Non un’iniziativa isolata, ma un processo destinato a radicarsi nel tempo, coinvolgendo progressivamente tutti gli attori del territorio.

In un contesto spesso segnato dalla sfiducia, gli Stati Generali del Fare rappresentano un segnale forte: il cambiamento non arriverà dall’esterno, né potrà essere delegato. Parte dalle persone, dalle comunità, dalla scelta quotidiana di assumersi la responsabilità di fare.

Perché il vero salto culturale, oggi, non è immaginare una Calabria migliore. È iniziare, finalmente, a costruirla.