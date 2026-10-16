Xploring Kalabria e DomExplore attraversano la regione da nord a sud per raccontarne il patrimonio naturale, culturale e produttivo nella stagione autunnale.

Raccontare una Calabria che va oltre la stagione estiva, attraverso i suoi paesaggi, le tradizioni e le comunità locali. È l'obiettivo di Calabria Road Trip 2026, il progetto itinerante promosso da Xploring Kalabria e DomExplore, che attraversa la regione da nord a sud, dalle coste tirrenica e ionica ai paesaggi montani della Sila, del Pollino e dell'Aspromonte.

Protagonisti del viaggio sono Giuseppe Lupis, seguitissimo travel blogger catanzarese e creatore di Xploring Kalabria, e Domenico Gattuso, guida ambientale escursionistica reggina e fondatore di DomExplore. Nell'arco di 15 giorni, il percorso toccherà borghi storici, castelli medievali, piccole realtà dell'entroterra, siti archeologici, parchi nazionali e località costiere, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio calabrese anche al di fuori dei circuiti turistici più frequentati.

Il programma alterna trekking ed escursioni a visite culturali, degustazioni di prodotti tipici e incontri con aziende agricole, artigiani e comunità locali. Sono inoltre previsti approfondimenti sulle produzioni agroalimentari del territorio e incontri con le comunità grecaniche della Bovesia e arbëreshe di Civita, custodi di un prezioso patrimonio linguistico e culturale.

«Vogliamo raccontare una Calabria vera, quella che non scompare una volta finita l'estate, quella dei sentieri, delle imprese e dei giovani che restano per far rinascere i paesi», spiega Domenico Gattuso. «Il road trip non è solo un viaggio, ma un modo per creare connessioni reali tra viaggiatori e territorio».

Il progetto si avvale di diverse forme di contributo, economico e non, da parte di realtà imprenditoriali e territoriali, che partecipano anche attraverso l'ospitalità diffusa e altre forme di collaborazione, favorendo l'incontro diretto con le persone e le attività dei luoghi attraversati. Tra queste figurano Mondo Parallelo Diving, Vera Italia, Fattoria della Piana, Roca Apicoltura, Bloise Sapori e Cantine Baroni Capoano, oltre alle pagine di promozione territoriale @insta_cerchiara e @tuseialtoionio. Il progetto beneficia inoltre della sponsorizzazione del punto vendita McDonald's di Montepaone Lido.