Alla finale nazionale della XXIV edizione brillano gli studenti del liceo reggino: Davide Barberi premiato nella categoria Senior e destinatario di una menzione speciale, insieme a Gaia Palumbo. Il giovane rappresenterà l’Italia ai prossimi campionati internazionali in Vietnam.
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Si è conclusa la finale nazionale della XXIV edizione dei Campionati Italiani di Astronomia, che ha visto tra i protagonisti anche gli studenti del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria.
Nella categoria Senior, tra i vincitori figura Davide Barberi, affiancato dalla compagna di istituto Gaia Palumbo, entrambi premiati al termine della competizione nazionale che riunisce ogni anno i migliori studenti italiani nel campo dell’astronomia.
Per Barberi, oltre al risultato ottenuto, è arrivato anche un riconoscimento aggiuntivo: la menzione speciale per il miglior compito teorico e la targa Boscovich per aver partecipato a quattro finali nazionali dei Campionati. Un percorso che culmina con la convocazione ai prossimi campionati internazionali, in programma a fine settembre in Vietnam, dove rappresenterà l’Italia.
Importante anche la presenza della delegazione del liceo reggino, accompagnata dal referente per l’astronomia, il professore Umberto Spinelli, e dalla professoressa Emanuela Martino.
Un risultato che conferma il livello della preparazione scientifica degli studenti reggini e la continuità del lavoro portato avanti dal liceo nelle discipline STEM, con particolare attenzione all’astronomia.