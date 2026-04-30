Due messaggi comparsi davanti alla struttura di Reggio Calabria rilanciano il confronto sulla gestione: «Sine titulo è solo questa amministrazione» e «Io sto con Dacci una zampa».
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Si riaccende il dibattito sul canile comunale di Mortara, dove nella giornata di oggi sono comparsi due striscioni che hanno attirato l’attenzione di cittadini e passanti, riportando al centro dell’attenzione pubblica la gestione della struttura.
Il primo striscione recita «Sine titulo è solo questa amministrazione», con un messaggio critico che sembra rivolgersi direttamente all’operato dell’ente comunale. Il secondo, invece, esprime solidarietà all’associazione impegnata nella tutela degli animali con la scritta «Io sto con Dacci una zampa».
Le due iniziative, apparse in un luogo simbolico come quello del canile, si inseriscono in un contesto già acceso dopo le recenti polemiche sulla presenza dei volontari all’interno della struttura e sulla mancata stipula di una convenzione con il Comune.
Al momento non si registrano prese di posizione ufficiali da parte dell’amministrazione, mentre il confronto continua a svilupparsi tra cittadini e sui social, segno di un tema che resta particolarmente sentito sul territorio.