Il Comune di Caulonia e l'Istituto Comprensivo Statale "Falcone – Borsellino" di Caulonia-Roccella hanno sottoscritto una convenzione per l'ampliamento dell'offerta formativa destinata ai plessi di scuola dell'infanzia presenti nel territorio comunale. L'accordo introduce un progetto biennale di educazione musicale di base nei plessi di San Vito e in una sezione del plesso di Vasì, attraverso l'adesione al programma SIIMUS – Scuole dell'Infanzia a Indirizzo Musicale.

L'iniziativa nasce dalla convinzione condivisa che la musica, fin dalla prima infanzia, rappresenti uno strumento straordinario di sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale. L'adesione al circuito SIIMUS garantirà alle bambine e ai bambini dei due plessi un'esperienza formativa innovativa, condotta da operatori specializzati, che integra e arricchisce le attività curricolari ordinarie in piena coerenza con le nuove Indicazioni nazionali 2026.

Il costo complessivo dell'affiliazione al programma SIIMUS è stimato in 3.430 euro, ripartiti in egual misura tra l'Istituto scolastico e il Comune.

La convenzione prevede inoltre che il Comune metta a disposizione spazi adeguati – tra cui il teatro comunale e la biblioteca – per lo svolgimento di quattro lezioni-concerto l'anno sotto forma di favole musicali con musicista orchestrale dal vivo, offrendo momenti di restituzione culturale all'intera comunità. La durata dell'accordo è fissata in due anni scolastici consecutivi.

«Investire nella musica alla scuola dell'infanzia significa investire nella qualità del pensiero, nella capacità di stare insieme, nella bellezza come valore educativo – ha dichiarato Agnese Panetta, Consigliere delegata all'Istruzione del Comune di Caulonia – L’amministrazione sceglie di non lasciare sola la scuola in questa sfida: camminiamo fianco a fianco con l'Istituto Comprensivo per costruire un'offerta formativa degna del territorio e delle sue famiglie».

La convenzione è stata firmata dal Sindaco Francesco Cagliuso e dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Lucia Pagano.

La Dirigente Pagano ha dichiarato: «L’Istituto Comprensivo Falcone-Borsellino, nell’ottica di un continuo miglioramento del proprio servizio formativo ed educativo, ha sempre fatto della musica elemento fondante della propria mission educativa, sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di primo grado. Oggi, a poco più di un anno dall’avvio dell’indirizzo musicale nella Secondaria di I grado, la volontà di crescere ci ha portati ad ampliare la strada della sperimentazione dell’educazione musicale, estendendola alla scuola dell’infanzia. In coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali, la Musica è posta al centro del curricolo, in quanto linguaggio fondamentale per lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale del bambino e dello studente, ma anche perchè strumento privilegiato per l'inclusione e la valorizzazione dei talenti di tutti. Proprio come le Nuove Indicazioni suggeriscono, non intendiamo il talento come elemento innato destinato a pochi, ma come abilità che si costruisce e si coltiva sin dalla più tenera età con attività ludiche e giocose.

Questa prospettiva è stata sposata dal Comune di Caulonia che con entusiasmo ha deciso di farsi partner dell’IC Falcone-Borsellino Caulonia-Roccella e di supportarlo economicamente e fattivamente nell’Affiliazione a “SIIMUS “Scuola d'Infanzia ad Indirizzo Musicale”.

L’IC Falcone-Borsellino -grazie all’incrociarsi di volontà, visioni ed intenti condivisi dalla Scuola e dall’Amministrazione Comunale -entra in tal modo a far parte di una rete nazionale di scuole selezionate, che offrono ai bambini esperienze musicali di alto valore educativo. Si tratta di un percorso sperimentale, il cui avvio sarà graduale, con l’iniziale coinvolgimento di due sezioni dei plessi san Vito e Vasì per un periodo Biennale. Tuttavia l’intento è ambiziosamente quello di estendere anche ad altre sezioni e plessi questa esperienza che, con tutto il cuore, confidiamo sia apprezzata ed abbracciata con favore dalle Famiglie tutte”.

Il Vicesindaco e assessore alla cultura Giovanni Maiolo ha affermato: «Scegliere di portare la musica nelle scuole dell'infanzia significa riconoscere che l'educazione non comincia quando un bambino impara a leggere o a scrivere — comincia prima, molto prima, nel suono, nel ritmo, nel gesto, nell'ascolto. La musica è uno dei linguaggi più antichi e universali che l'umanità conosca, ed è quello che i bambini capiscono prima ancora di avere le parole per dirlo. Aderire al programma SIIMUS vuol dire offrire alle nostre bambine e ai nostri bambini un'esperienza formativa che non è un lusso, ma un diritto. Il diritto alla bellezza come strumento di crescita. Il diritto a sviluppare intelligenza emotiva, capacità di relazione, sensibilità verso l'altro — tutto ciò che una comunità sana ha bisogno di coltivare fin dall'inizio. Come Amministrazione, grazie al grande impegno del sindaco e della delegata all’istruzione Agnese Panetta – abbiamo scelto di non stare a guardare: mettiamo risorse, spazi, e soprattutto intenzione politica al fianco della scuola. Il teatro comunale, la biblioteca, le lezioni-concerto con musicisti in carne e ossa davanti agli occhi dei bambini: questo è il modo in cui un'istituzione locale può fare cultura vera — non per decreto, ma per presenza concreta nella vita delle famiglie e del territorio».

«Ringrazio la Dirigente Pagano e tutto l'Istituto Comprensivo per la visione e il coraggio di questa scelta. Caulonia ha deciso che i suoi bambini meritano di crescere con la musica. E noi saremo lì, a ogni nota».

Il sindaco Francesco Cagliuso ha aggiunto: «Firmare questa convenzione è stato per me un momento di vera soddisfazione. Quando un'amministrazione comunale e una scuola si siedono allo stesso tavolo con la stessa visione, il risultato non può che essere buono per i nostri figli e per la nostra comunità. Caulonia investe nella musica perché investe nel futuro — e il futuro comincia nelle aule delle scuole dell'infanzia di San Vito e Vasì. Sono grato alla Dirigente Pagano per la disponibilità e la competenza con cui ha guidato questo percorso condiviso».