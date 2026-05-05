L’amministrazione Comunale di Caulonia ha inviato una formale richiesta ad Anas S.p.A. – Struttura Territoriale Calabria, chiedendo il ripristino delle condizioni di transitabilità di via Lungo Allaro, strada secondaria di Caulonia Marina che corre parallelamente alla linea ferroviaria e sbocca sotto il Ponte Allaro.

La strada, attualmente interdetta al traffico veicolare mediante barriere di tipo new jersey, versa in uno stato di inaccessibilità a seguito di lavori eseguiti nel 2018 durante il cantiere di ripristino del Ponte Allaro: in quell’occasione, fu realizzato un dosso con una pendenza eccessiva che ha di fatto reso impossibile il transito in sicurezza dei veicoli, costringendo l’Amministrazione a chiudere il tratto.

L’Assessore delegato ai Lavori Pubblici, Lorenzo Commisso, che ha sottoscritto la richiesta ufficiale ad Anas, ha spiegato la natura del problema: “Questa situazione dura da anni e pesa sulla quotidianità dei nostri cittadini. Via Lungo Allaro non è una strada qualunque: svolge un ruolo strategico sia come via di alleggerimento del traffico urbano, sia come percorso inserito nel piano di emergenza comunale. La pendenza del dosso realizzato da Anas durante i lavori al ponte ha reso di fatto impraticabile il tracciato. Abbiamo chiesto formalmente che vengano ripristinate le condizioni originarie della sede stradale, in particolare la regolarità della pendenza, affinché i veicoli possano transitare in piena sicurezza».

Il cartello toponomastico e la zona sottostante il Ponte Allaro

Il sindaco Francesco Cagliuso ha ribadito l’importanza dell’iniziativa per la comunità locale: «Abbiamo il dovere di restituire ai cittadini una strada che apparteneva al loro vissuto quotidiano e alla rete viaria del paese. La chiusura prolungata di Via Lungo Allaro ha creato disagi concreti, appesantendo il traffico nelle strade limitrofe. Confidiamo che Anas accolga prontamente la nostra richiesta e avvii senza ulteriori ritardi i lavori necessari per normalizzare la situazione».

Anche il vicesindaco Giovanni Maiolo ha espresso pieno sostegno all’iniziativa, sottolineandone la valenza per la sicurezza pubblica: «Questo è un tema che riguarda la sicurezza di tutti. Una strada che fa parte del piano di emergenza del Comune non può restare inaccessibile a tempo indeterminato per effetto di lavori eseguiti da altri soggetti. Chiediamo ad Anas di fare la propria parte e di intervenire con la stessa responsabilità per risolvere un problema che, lo ricordiamo, è stato generato dai lavori al Ponte Allaro».

Un contributo fondamentale arriva anche dall’assessore alla Sicurezza Stradale Antonella Ierace, che ha voluto porre l’accento sulle implicazioni dirette della chiusura per l’incolumità dei cittadini: «La sicurezza stradale non è un tema astratto: si misura nella pratica quotidiana, nei percorsi che i nostri concittadini possono o non possono utilizzare. Via Lungo Allaro era parte integrante della rete viaria di Caulonia Marina. Siamo determinati ad ottenere da Anas il ripristino di questa strada: è una questione di sicurezza pubblica che non tollera ulteriori rinvii».

L’Amministrazione Comunale rimane in attesa di un riscontro positivo e tempestivo, auspicando che il ripristino della transitabilità di via Lungo Allaro possa avvenire nel più breve tempo possibile, a beneficio dell’intera comunità di Caulonia Marina.