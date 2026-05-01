«La Festa dei Lavoratori oggi viene vissuta dai giovani in modo piuttosto diverso rispetto al passato. Non è più solo una ricorrenza legata alle lotte operaie tradizionali – dichiara Francesca Merenda delegata dei giovani del movimento cristiano lavoratori di Reggio Calabria – ma assume significati più ampi e, a volte, più personali.

Per molti ragazzi rappresenta ancora un momento di riflessione su diritti, lavoro precario e futuro. In un contesto in cui stage non pagati, contratti temporanei e difficoltà di inserimento sono comuni, il tema del lavoro è sentito, ma spesso con una certa disillusione.

Più che celebrare conquiste, si tende a discutere di ciò che manca.

Allo stesso tempo, però, c’è anche una dimensione più “leggera”: il 1° maggio è spesso percepito come un giorno di pausa, da passare con amici o partecipando a eventi come il Concerto del Primo Maggio a Roma, che unisce musica e messaggi sociali. Qui la partecipazione è meno ideologica e più culturale: si ascolta musica, ma si entra anche in contatto con temi sociali attraverso artisti e interventi.



Un altro aspetto interessante è il modo in cui i giovani reinterpretano la festa sui social: post, storie e discussioni online trasformano la giornata in uno spazio di espressione personale, dove si parla di burnout, work-life balance e nuove forme di lavoro digitale.

In sintesi, per i giovani la Festa dei Lavoratori è meno rituale e più fluida: può essere protesta, riflessione, ma anche semplicemente tempo libero. Il filo comune resta comunque una domanda aperta: che valore ha oggi il lavoro nella costruzione della propria vita?», conclude Francesca Merenda delegata dei giovani del movimento cristiano lavoratori di Reggio Calabria.