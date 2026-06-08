Il volume affronta uno dei temi più rilevanti del nostro tempo: il progressivo allontanamento dei cittadini dalla partecipazione democratica e la perdita di fiducia nelle istituzioni e nei partiti tradizionali

L'Area Moderata Siderno promuove la presentazione del libro "Chi ha ucciso la politica?" del giornalista e autore Emanuele Cristelli, recentemente selezionato per il Salone Internazionale del Libro di Torino 2026, uno dei più importanti appuntamenti culturali italiani.

L'incontro si terrà venerdì 13 giugno 2026 alle ore 18.00 presso Azulejos, sul Lungomare Cosimo Iannopollo di Siderno.

Il volume affronta uno dei temi più rilevanti del nostro tempo: la crescente crisi della politica, il progressivo allontanamento dei cittadini dalla partecipazione democratica e la perdita di fiducia nelle istituzioni e nei partiti tradizionali.

Attraverso una riflessione che intreccia comunicazione, cultura politica e trasformazioni sociali, Cristelli analizza le cause che hanno contribuito ad indebolire il rapporto tra cittadini e rappresentanza, ponendo interrogativi di grande attualità sul futuro della democrazia.

Dopo i saluti introduttivi, interverranno:

• Emanuele Cristelli, autore del libro;

• Marino D'Amore Professore associato di Sociologia della Comunicazione e Direttore dell'Osservatorio sulle tendenze giovanili dell'università Unicusano;

• Roberto Derosa Ricercatore presso il Dipartimento di scienze Politiche Giuridiche Sociologiche e Umanistiche dell'Università Unicusano

• Angelo Montalto, Segretario Regionale Calabria del Partito Liberal Democratico;

• Giacomo Crinò, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria.

• Antonella Avellis, Area Moderata Siderno.

L'iniziativa nasce dalla volontà di promuovere un momento di confronto aperto e qualificato sui temi della partecipazione democratica, della qualità della classe dirigente, del ruolo dei partiti e della necessità di restituire credibilità e autorevolezza alla politica.

In un tempo caratterizzato da crescente astensionismo, disaffezione e polarizzazione del dibattito pubblico, la presentazione del libro rappresenta un'occasione preziosa per riflettere sulle ragioni della crisi della politica e sulle possibili strade per ricostruire il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.